Sheinbaum visita centro de supercómputo en Barcelona

La presidenta centró su agenda dominical en el desarrollo científico y la cooperación tecnológica, en el marco de su gira internacional tras la cumbre sobre democracia.

La presidenta Claudia Sheinbaum visitó el Barcelona Supercomputing Center, en Barcelona, donde la mandataria recorrió las instalaciones del centro, considerado uno de los principales nodos en Europa. Personal técnico presentó capacidades en procesamiento de datos, inteligencia artificial y modelación científica aplicadas a investigación y políticas públicas.

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Sheinbaum sostuvo un encuentro con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, con quien abordó posibles esquemas de cooperación entre instituciones científicas mexicanas y el ecosistema tecnológico catalán.

En la visita participaron el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la ministra de Ciencia de España, Diana Morant, junto con funcionarios mexicanos que integran la comitiva oficial. La actividad se concentró en revisar capacidades técnicas y posibles vínculos institucionales.

La agenda incluyó la referencia a la relación histórica entre México y Cataluña, en particular el vínculo construido durante el exilio republicano español en territorio mexicano. Autoridades catalanas entregaron a la presidenta objetos y documentos asociados con esa memoria histórica.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, afirmó que el encuentro con la presidenta mexicana se sustentó en una coincidencia de enfoque sobre el papel de la ciencia. “Sheinbaum es una mujer a favor de la ciencia, nosotros compartimos este enfoque y esto ha facilitado la reunión”, señaló durante la visita al Barcelona Supercomputing Center.

Illa destacó el modelo de gobernanza del centro, integrado por la Generalitat, el Gobierno de España y la Universidad Politécnica de Cataluña. Indicó que esta estructura pública permite orientar el desarrollo tecnológico hacia la investigación científica y el interés común, y expresó disposición de colaborar con México en materia científica.

La visita al centro de supercómputo se integró a la gira internacional de Sheinbaum tras su participación en la cumbre sobre democracia en Barcelona. La actividad no incluyó anuncios de acuerdos, pero estableció un canal de interlocución en materia científica y tecnológica entre ambos entornos institucionales.

El Barcelona Supercomputing Center alberga sistemas de supercómputo capaces de procesar grandes volúmenes de información. Estas capacidades permiten simulaciones en áreas como cambio climático, medicina, inteligencia artificial y desarrollo industrial.