La presidenta se reunió con el Consejo Nacional de Inversiones para fortalecer la inversión y el crecimiento económico del país

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión en Palacio Nacional con integrantes del Consejo Nacional de Inversiones para dar seguimiento al llamado Plan México, una estrategia gubernamental que busca impulsar la inversión productiva, fortalecer la industria nacional y consolidar un modelo de desarrollo con soberanía alimentaria, energética y tecnológica.

En el encuentro participaron algunos de los empresarios más influyentes del país, entre ellos Carlos Slim Helú, Alejandro Baillères y el dirigente empresarial Francisco Cervantes, además de Altagracia Gómez, quien se ha convertido en una de las principales interlocutoras entre el gobierno federal y el sector privado en materia de desarrollo económico y relocalización industrial.

La propia mandataria compartió en su cuenta de la red social X una fotografía del encuentro en la que aparece acompañada por los representantes empresariales y miembros de su gabinete, en una reunión que forma parte de los mecanismos de diálogo establecidos entre la iniciativa privada y el gobierno federal para evaluar proyectos de inversión en distintos sectores.

Por parte del gabinete federal participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar; el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños; y el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, quienes forman parte de la coordinación institucional que acompaña las acciones económicas del Ejecutivo.

Tuvimos reunión con el Consejo Nacional de Inversiones para dar seguimiento al Plan México.

El Consejo Nacional de Inversiones fue conformado a inicios de diciembre de 2025 como un espacio de coordinación entre autoridades federales y representantes del sector privado para promover proyectos estratégicos de desarrollo, fortalecer la relocalización industrial y atraer capital productivo hacia México.

Desde su instalación, el consejo acordó mantener reuniones periódicas para evaluar el avance de inversiones en infraestructura, energía, manufactura, servicios y otras áreas consideradas estratégicas para el crecimiento económico nacional, así como para identificar oportunidades de expansión productiva en el contexto de la reorganización de las cadenas globales de suministro.

El Plan México, eje de estas reuniones, plantea consolidar un modelo económico basado en la producción nacional, el fortalecimiento del mercado interno y la expansión de las capacidades tecnológicas y científicas del país, con el objetivo de aumentar la participación de la inversión en la economía nacional.