Sheinbaum y Frank-Walter Steinmeier sostendrán reunión en Cancún para fortalecer relación México-Alemania

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá en Cancún con Frank-Walter Steinmeier para dialogar sobre comercio, inversión y la actualización del acuerdo entre México y la UE

El encuentro de la presidenta Claudia Sheinbaum con el mandatario alemán, Frank-Walter Steinmeier, se celebrará el 19 de marzo en Cancún, antes de su participación en la Convención Bancaria; el cambio de sede permite una agenda más amplia para el diálogo bilateral, declaró la titular del Ejecutivo.

LEE ADEMÁS: Champions League 2026: ¿Dónde ver los Octavos de Final de Vuelta? Fechas, horarios y canales

Sheinbaum señaló que en la reunión abordará la relación de amistad entre ambos países, así como asuntos culturales, educativos, comerciales y de inversión. También ubicó la conversación en el marco de la próxima actualización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea, prevista para abril.

La actualización del acuerdo entre México y la Unión Europea cerró negociaciones en 2025 y avanzó después con propuestas formales de la Comisión Europea para su firma y conclusión.

Ese proceso abrió un nuevo marco para profundizar la relación política, comercial y de inversión entre ambas partes, con previsiones de mayor apertura arancelaria, acceso a contrataciones públicas y nuevas condiciones para empresas e inversionistas en ambos mercados.

Sheinbaum recordó que semanas antes ya acudieron a México empresarios de países nórdicos interesados en la actualización del acuerdo con Europa, y colocó la cita con Alemania dentro de esa misma ruta de interlocución económica y diplomática.

Sobre la Convención Bancaria, la presidenta evitó anticipar el contenido de su mensaje y dejó en suspenso los ejes de su intervención, aunque su presencia en ese foro coincide con un momento de definiciones sobre inversión, comercio internacional y estabilidad financiera.

Frente a la relación con Estados Unidos, Sheinbaum respondió a una encuesta, según la cual 75 por ciento de las personas consultadas coloca la seguridad como la prioridad principal del vínculo bilateral, y sostuvo que esa agenda sigue bajo coordinación permanente.

La jefa del Ejecutivo remarcó que esa coordinación mantiene una frontera política precisa: respeto a la soberanía y al territorio nacional, una fórmula que volvió a resumir con la consigna de coordinación sin subordinación y sin conflicto con Washington.

Aunque reconoció el estilo de comunicación de Donald Trump, Sheinbaum sostuvo que la colaboración bilateral continúa y que México insistió en una relación fundada en respeto mutuo, sin aceptar presiones externas ni alterar su postura sobre la conducción soberana de la política de seguridad.