La reunión se origina en la propuesta del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien planteó en marzo pasado una alianza entre Petrobras y Pemex

Con el fin de analizar una alianza con Pemex en exploración de crudo en aguas profundas del Golfo de México, con impacto en la política energética bilateral, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió este viernes en Palacio Nacional con la directora de Petrobras, Magda Chambriard.

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El encuentro inició después de las 10:00 horas y concluyó cerca de las 12:30, con participación de la secretaria de Energía, Luz Elena González, y del director de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, quienes integran el equipo técnico del proyecto.

“Voy a ver a las grandes ligas en un ratito, y luego a la directora de Petrobras que está aquí en México”, declaró Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina al referirse a la reunión incluida en su agenda oficial.

La reunión se origina en la propuesta del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien planteó en marzo pasado una alianza entre Petrobras y Pemex para explorar y explotar hidrocarburos en zonas de alta complejidad técnica.

En esa misma conversación telefónica, ambos mandatarios acordaron ampliar la cooperación en el sector energético y programaron una visita oficial de la presidenta mexicana a Brasil entre junio y julio de este año, como parte de la agenda bilateral.

La presidenta también informó que sostendrá una llamada con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el contexto de la revisión del T-MEC y tras la muerte de una ciudadana canadiense en Teotihuacán en días recientes.

El proyecto de cooperación energética se centra en aguas profundas del Golfo de México, una zona donde Pemex enfrenta limitaciones tecnológicas y financieras, lo que abre espacio para colaboración con empresas estatales con experiencia en ese segmento.

La agenda presidencial del día incluye además una gira a Hidalgo, donde la mandataria inaugurará infraestructura deportiva y encabezará la entrega de Programas para el Bienestar, con lo que mantiene actividad paralela en política social y económica.