Sheinbaum y Sánchez sellan el reencuentro en Barcelona con una hora de diálogo y una invitación a México para 2027

La presidenta invitó a Sánchez a México para la cumbre por la democracia de 2027 y ambos líderes coincidieron en que nunca hubo crisis diplomática formal.

La presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia de Barcelona y el encuentro que ha mantenido con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, simbolizan la normalización de las relaciones entre ambos países aunque sus ejecutivos aseguran que nunca han estado en crisis.

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Sheinbaum ha visitado por vez primera España desde que es presidenta, un viaje que se conoció después de que Felipe VI reconociera que en la conquista de América hubo “mucho abuso”, tras las peticiones de México para que España pidiera una disculpa por los agravios en esa conquista.

Las palabras del rey fueron valoradas por la presidenta mexicana, pese a que dijo que hay que seguir trabajando en el proceso de reconocimiento histórico.

Esta misma semana aseguró que nunca se ha roto la relación diplomática con España, aunque vino a reconocer las dificultades al señalar que “ha habido un acercamiento distinto en el último año, tanto del Gobierno español como del propio rey de España“.

Gran sintonía

“Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria”, añadió Sheinbaum antes de ser recibida por Sánchez al inicio de la cumbre.

Al término del encuentro protagonizaron una reunión bilateral que se prolongó durante casi una hora. En ella, según fuentes del Gobierno español, se evidenció una gran sintonía y hablaron de la situación global, las relaciones de la Unión Europea y México, y de cómo seguir estrechando los lazos culturales, económicos y sociales entre los dos países.

Fue Sheinbaum quien confirmó que ambos hablaron de la polémica relativa a la conquista y explicó que trasladó a Sánchez la importancia que tiene para México el reconocimiento de lo que eso conllevó, incluyendo la grandeza de las culturas originarias antes de la llegada de los españoles, con lo que el presidente del Gobierno estuvo de acuerdo.

Invitación a México

La presidenta invitó a Sánchez a viajar a México el próximo año para participar en otra cumbre en defensa de la democracia, ofreciendo su país como sede para la de 2027.

Un ofrecimiento que Sánchez agradeció públicamente ante el plenario de la cumbre, con presencia de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Colombia, Gustavo Petro; Uruguay, Yamandú Orsi; y Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

Sheinbaum había respaldado en varias ocasiones la petición de perdón por parte de España ante la conquista que desde 2019 había demandado su predecesor Andrés Manuel López Obrador. Ante la ausencia de una disculpa, Sheinbaum no invitó al rey a su investidura en 2024 y el Gobierno español no envió ningún representante a ese acto.

La situación se encauzó después de las palabras del rey en marzo reconociendo que en ese momento histórico hubo “mucho abuso”.