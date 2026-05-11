“Si está Efraín Juárez aquí es una película”; DT de Pumas tras serie épica ante América

El técnico auriazul reconoció que su equipo sufrió de más y que van paso a paso con el sueño del título

La serie que entregaron Pumas y América en el Clásico Capitalino es digna de una película, así lo consideró el técnico Efraín Juárez, quien dijo que con él en el banquillo, eso está asegurado.

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Porque su equipo le metió seis goles al acérrimo rival en dos juegos y ese mismo rival también le metió seis, además de que estuvo a un penal de echarlos de la Liguilla.

“Los primeros 20 minutos ni yo me los esperaba; hay que sufrir. Cuatro penales (en contra) en dos partidos… parte de esta ideología es esto, son los Pumas.

“Al minuto 87, un penalti para eliminarnos, lo fallan. Es película, cuando Efraín Juárez está aquí es película“, dijo el joven estratega felino.

Pumas tiene que sufrir menos, reconoció

El técnico reconoció que su equipo puede sufrir menos con relación a la magnitud de nerviosismo que hubo hoy por el juegazo de ambos equipos. Pero también, entiende que así son las Liguillas.

“En la Liguilla es así (sufrir demasiado); claro que nos gustaría sufrir menos, pero hay que trabajar, tuve un partido de muchas soluciones, sentimientos, pasó de todo en la cancha.

“Voy a hacer un análisis; me voy a sentar en la noche, veré el partido, después de esto veré, iré a entrenar, tendré el análisis de lo que tenemos que hacer para no sufrir tanto, pero al mismo tiempo, con equipos como este, de calidad y jerarquía, también hay que saber sufrir”, precisó.

Lejos de sentirse campeón; viene Pachuca en semis

Por último dijo que si bien echaron al América, pensar en que están más cerca del título es erróneo; ahora les viene Pachuca en las semifinales.

“Vamos paso a paso; el camino es rocoso, cuesta arriba. Hoy tenemos una semifinal contra un rival importante, los mejores cuatro equipos están en la siguiente ronda. Hay que ir paso a paso, quedan muchas cosas por corregir”.