“Siempre he sido el coco del Satánico”, sentencia Atlantis

El Ídolo de los Niños subirá al ring de la Arena México a enfrentar a Daniel López en la última lucha del ‘Rudo Número 1’, con quien alguna vez hizo mancuerna para ganar una batalla de apuestas

La historia de la lucha libre mexicana está escrita con tinta de sangre, sudor y rivalidades que trascienden las décadas para quedarse grabadas en los libros. En el centro de este legado, dos nombres han colisionado con la fuerza de un huracán: Atlantis y El Satánico.

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Lo que el público presenciará este viernes en el evento Homenaje a Dos Leyendas no es solo una lucha de retiro, es el último suspiro de las batallas de antaño y que además podemos añadirle al lagunero, Blue Panther.

Para entender el odio deportivo actual, hay que viajar al pasado. Corre el año de 1989, una época dorada donde las funciones de la Arena México eran rituales sagrados. En aquel entonces, Atlantis junto a El Satánico defendieron sus más preciadas posesiones: uno la máscara y el otro la cabellera. Fue una noche de tensión absoluta donde la técnica y la rudeza se fusionaron por un bien común.

Ambos salieron vencedores tras una huracarrana magistral del gladiador azul, logrando una de las hazañas más recordadas del Siglo XX: conseguir rapar a MS-1 y desenmascarar a Tierra, Viento y Fuego. Pero de eso, ya han pasado muchos años. Aquella sociedad de respeto se fragmentó con el tiempo, dando paso a una enemistad que hoy llega a su punto final.

Hoy las cosas son muy distintas. Ambos han forjado carreras legendarias por caminos separados y es el turno de decir adiós del ring para uno de ellos. En ese lapso, ‘El Ídolo de los Niños’ ha sido némesis en una cantidad incontable de ocasiones ante Satánico. El ring de la Arena México ha sido testigo de cómo el estandarte técnico y el líder de los Infernales se han destrozado semana tras semana, en diversas facciones y con funciones actuales de leyenda de por medio. Este viernes, Atlantis tendrá una última oportunidad de castigarlo, esta vez en un triangular de pronóstico reservado.

“Tengo sentimientos encontrados, le pega más a él. Yo me siento halagado de estar en este triangular”, cuenta emocionado el ‘Rey de la Atlántida’, consciente de que será el último en aplicar un castigo al maestro tapatío.

Y es que, a pesar de la diferencia de años, Atlantis aún alcanzó el mejor momento de Daniel López: “Cuando yo debuté él ya tenía 10 o 12 años de experiencia a nivel estrella. Yo de 22 años, me daba unas tranquizas. Lloraba de impotencia y venía de estar con mi profesor número uno, el ‘Diablo Velasco’; bien lo dijo: más sabe el diablo por viejo que por diablo”.

Fotos: Omar Ortiz



Para Atlantis, enfrentar al Satánico fue su graduación como estelarista. “Mi profesor me dijo: hay que enfrentarse a los grandes para ser grande. Te tienes que enfrentar a ellos y no solo a El Satánico, me enfrenté a Villano, Mano Negra, El Espectro, Cavernario, Los Dinamita”. Esa escuela de rigor fue la que moldeó el acero del que está hecho el Rey de la Atlántida.

La previa al combate ha estado encendida. El Satánico sentenció recientemente a Atlantis asegurando que el ídolo técnico “sobraba” en el ring. La respuesta de la leyenda blanquiazul es tajante y sin titubeos: “Siempre he sido su coco. En su despedida le puede ir mal. A lo mejor lo dijo ofuscado, pero todo se vale arriba del ring”, respondió quien también alguna vez fuera llamado ‘El ogro de los Niños’.

Con el cierre de una carrera tan prolífica como la de Daniel López, el siguiente en la lista inevitablemente podría ser el mismo Atlantis. Sin embargo prefiere jugar con el misticismo que siempre ha rodeado a su incógnita. Aunque Ovaciones ya tiene un adelanto de sus intenciones, el ídolo mantiene la guardia en alto: “En mi mente ya está planeado, pero no le puedo decir a la prensa porque si no me queman el cartucho. En su momento se los digo”.