“Siempre somos favoritos”; en Chivas confían recuperarse en el Clásico Tapatío

El Rebaño perdió el invicto y la cima tras perder ante Cruz Azul y Toluca, pero eso no ha pegado en la confianza

Si bien Chivas ya perdió la cima y el invicto con dos derrotas consecutivas ante Cruz Azul y Toluca, la realidad es que el Rebaño Sagrado no se ha dejado de ver bien en el terreno de juego: un equipo propositivo, ofensivo, peligroso y que en cualquier momento puede anotar.

Sin embargo, también está claro que han sido errores puntuales los que les han costado no sumar ni uno solo de los últimos seis puntos que han disputado, por lo que tienen que corregir de cara al Clásico Tapatío del próximo sábado.

El buen futbol que ha desplegado el equipo de Gabriel Milito le da la seguridad a los jugadores de que pueden recuperarse ante los Rojinegros en el Derbi de la Ciudad de Guadalajara. Así lo consideraron Efraín Álvarez y José Castillo en conferencia de prensa en el Estadio Akron.

“Siempre somos favoritos”: Efraín Álvarez

Para Efraín Álvarez, sean las circunstancias en las que esté Chivas, rumbo a un Clásico Tapatío el Guadalajara siempre parte como favorito. Y en este Clausura 2026, si bien vienen de perder ante Cruz Azul y Toluca, Chivas ganó al hilo sus seis juegos previos, lo cual es muestra de que tienen calidad en el terreno de juego.

“Siempre somos favoritos; en nuestra cabeza, plantel, siempre lo somos, pero nada de eso juega. Tenemos que entrar concentrados al partido y dar lo máximo.

“He jugado muchos Clásicos en Chivas y no juega nada de eso (ser favorito o no); al final del día los dos equipos se irán a matar, iremos por la victoria y el que salga mejor ganará. Ha pasado muchas veces que no somos favoritos y ganamos o al revés; la verdad no importa nada de eso”, explicó.

José Castillo: “Somos la versión de los seis triunfos”

Por su parte, el lateral y defensa José Castillo consideró que si bien dos derrotas consecutivas les pudieron haber pegado en la confianza dentro del plantel, en el caso de este Rebaño Sagrado no es así.

Y ello es porque justo haber ganado seis partidos consecutivos no es obra de la casualidad y tampoco es algo sencillo de conseguir. José considera que ante Atlas es la gran oportunidad de retomar el camino de la victoria y meterse de nuevo en la pelea por la cima.

“Creemos que somos la versión del Guadalajara que ganó esos seis primeros partidos y no la última de las dos derrotas; el sábado es una maravillosa oportunidad de reafirmar el crecimiento que en estos dos juegos que hemos perdido, lo hubo; que se apuntalaron ciertas cosas, habrá los ajustes pertinentes para retomar el camino.

“En el aspecto anímico hay un plantel fuerte, yo me animaría a decir que no va a mermar nuestra parte anímica. No me imagino un mejor escenario para revertir la situación, desplegar otra vez un buen futbol y retomar todo lo bueno que estábamos haciendo”.

Ausencia de Luis Romo pesa pero tienen cómo suplirlo

Ya para finalizar, José Castillo también se refirió a la ausencia del capitán Luis Romo para el juego ante Atlas, ya que ante Toluca se resintió del problema muscular que arrastraba desde Mazatlán.

Romo no estará disponible ante los Zorros y aún es incierto cuándo podrá volver, porque equivocadamente se adelantó su regreso luego de estar dos semanas fuera y por ello fue que se lastimó de nueva cuenta ante los Diablos Rojos.

Castillo precisó que si bien es una dura baja, tienen con qué poder suplirlo en el terreno de juego.

“Definitivamente es considerable la ausencia, no deja de ser nuestro capitán, entiende perfectamente el juego, se pierde un liderazgo vocal porque transmite mucho en la cancha; perderlo por lesión duele porque es un compañero y nadie quiere estar lastimado.

“Confiamos en la capacidad que tiene el plantel de suplir ese tipo de jugadores, es difícil, es un trabajo en conjunto, pero el grupo tiene la capacidad de suplir cualquier jugador; todos somos prescindibles en el equipo, porque hay un plantel con mucha calidad”.