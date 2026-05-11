“Sigo llorando dos penales que no nos marcaron”; Jardine no aseguró que seguirá en América

El DT dijo que deberá hablar con la directiva para ver si lo quieren mantener en el banquillo

América se quedó a un penal fallado por Henry Martín de avanzar a las semifinales. Fueron cuatro las penas máximas que se le concedieron a los azulcremas ante Pumas en toda la serie, aunque eso no dejó satisfecho al técnico André Jardine.

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Al término del juego de vuelta ante los auriazules, el estratega brasileño dijo que no les marcaron todos los penales que debieron ser y por eso los sigue “llorando”.

“Nos pitaron cuatro de seis penales; está bien. Aún sigo llorando porque en el primer partido fueron tres penales, en la jugada del segundo penal (en el Banorte) fueron dos penales y en este juego fue un penal al Chiquito Sánchez que no se marca”.

De cualquier forma, el estratega brasileño reconoció a su equipo por la forma en que reaccionó y también felicitó a Pumas por avanzar a la siguiente ronda.

“Pero hablar de esto no vale la pena, hay que hablar del partido que fue; Pumas tiene sus méritos. Me quedo con lo que mis jugadores mostraron en la cancha”.

"FUERON 6 PENALES, PITARON 4".

André Jardine sobre el arbitraje y los penales señalados a favor del Club América.



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No garantizó su continuidad en América

Por otra parte, Jardine habló de si seguirá o no en el conjunto de Coapa, pero dijo que tiene que sentarse con la directiva para definir su futuro.

“Vamos a ver, el cargo del entrenador de América es una silla muy pesada, estás al servicio del patrón, del presi, aquí voy a estar en cuanto me quieran, que vean que estoy a la altura del banquillo, no es momento de hablar de eso.

En este momento, descansar, es un semestre exigente, duro, fueron momentos importantes, momento de refrescar la cabeza, mañana podremos ver, conversar”, sentenció.