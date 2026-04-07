Sigue a la baja la inversión fija bruta en México

En enero de este año, la caída fue de 1.8% mensual y de 2.18% en comparación anual

En enero pasado, la inversión fija bruta en el país cayó -1.08% mensual, con cifras ajustadas por estacionalidad, después de tres meses de crecimiento, según el Indicador de la Inversión Fija Bruta que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

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Por componente, la compra de maquinaria y equipo cayó en su comparación mensual -1.08%, con cifras desestacionalizadas, cayendo por cuarto mes consecutivo, y a su interior, la inversión en maquinaria y equipo de origen nacional se contrajo 1.59% mensual, mientras que la de origen importado lo hizo en 0.17% mensual.

Por su parte, la inversión en construcción se contrajo 0.82% mensual, con la residencial cayendo 2.18% y la no residencial cayendo 0.65 por ciento.

Mientras que con cifras originales, la inversión fija bruta tuvo un desplome mayor con -3.31% anual.

A tasa anual, la inversión fija bruta mostró una caída de 2.18%, sumando 17 meses consecutivos de retrocesos y siendo el mayor número de caídas al hilo desde el periodo observado entre noviembre de 2018 y febrero de 2021, cuando la inversión se contrajo durante 28 meses consecutivos, señala un análisis de Grupo Financiero BASE.

Por componente, la inversión en maquinaria y equipo se contrajo 8.02% anual en enero, hilando 14 meses de caídas y siendo su mayor caída para un mes igual desde 2009 cuando fue de -23.49% y previo a ese año en 1995 de -27.69 por ciento.

Al interior, la mayor debilidad se observa en la inversión en maquinaria y equipo de origen nacional, con un retroceso anual de 11.14%, mientras que la de origen importado muestra una caída de 5.19%.

Por su parte, la inversión en construcción creció 3.82% anual, avanzando por tercer mes consecutivo, impulsado por la construcción residencial con un crecimiento anual de 7.94%, mientras que la no residencial mostró un crecimiento anual nulo de 0.00%, tras caer los 16 meses previos.

Por otro lado, BASE precisó que las cifras originales que se dan a conocer por el INEGI, permiten separar la inversión en construcción del sector privado y del sector público.

En ese sentido, señaló que en enero pasado, la inversión en el sector privado mostró una contracción de 4.52%, luego de avanzar 2.33% el mes previo. Por su parte, la inversión pública creció 3.77% anual.

Al interior, la inversión en construcción creció 2.99% anual, con la privada avanzando 2.14% y la pública también en 6.90 por ciento.

Pero la inversión en maquinaria y equipo muestra mayor debilidad, cayendo 9.76% anual, con la privada cayendo 10.83% y la pública 1.31%.

“La caída en la inversión fija representa un freno para el crecimiento económico de largo plazo, pues implica una menor capacidad productiva del país”, puntualiza BASE.