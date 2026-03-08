Sigue sin fecha dictaminación dictamen para eliminar el delito de aborto

Acusa diputada campaña de linchamiento contra legisladoras y asegura que se informará a la ciudadanía sobre el tema

A más de un año de permanecer congelada en el Congreso de la Ciudad de México, la vicecoordinadora de la bancada de Morena, Brenda Ruiz, aseguró que la eliminación del delito de aborto del Código Penal de la Ciudad de México es un tema que sigue pendiente, hasta que haya información completa a la ciudadanía.

Tras acusar que luego de la presentación de la propuesta legislativa se desató una campaña de linchamiento mediático contra las legisladoras locales, insistió en que la iniciativa se tiene que socializar en toda la capital del país antes de avanzar en su dictaminación.

Aseguró que hubo mala información sobre el sentido del dictamen y se tienen que generar las condiciones en la Ciudad de México para que pase esta iniciativa sobre el aborto, además de frenar cualquier tipo de campañas de linchamiento mediático. También afirmó que se tomará todo el tiempo necesario para explicar a la ciudadanía la importancia de esta reforma al Código Penal local.

Por otro lado, las diputadas locales del Congreso de la Ciudad de México aseguraron que en esta Legislatura han presentado un amplio paquete de iniciativas que fortalecen la protección y los derechos de las mujeres capitalinas, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

La diputada Elizabeth Mateos destacó que ya se han aprobado iniciativas como “El Que Pega Paga”, que propone que los agresores de violencia familiar cubran los gastos de defensa legal de las víctimas en la Ciudad de México.

Otra iniciativa tiene que ver con la estafa romance, que busca sancionar los casos donde, mediante engaños amorosos, se despoja del patrimonio a las mujeres. La diputada reveló que, tras presentar esta iniciativa legislativa, 30 mujeres se acercaron reportando haber sido defraudadas por el mismo varón.

Otra es la propuesta “Traición Cero Liquidación”, que establece que quien violente físicamente, sea infiel o violente a los hijos pierda el 50 por ciento de los derechos que le correspondan en la sociedad conyugal.

Asimismo, presentaron la propuesta de crear transporte exclusivo para mujeres, siguiendo el ejemplo de varios estados del país donde los índices de violencia contra las mujeres han disminuido con esta medida de seguridad.

En cuanto al Registro Público de Violentadores, se busca crear un padrón de personas agresoras que pueda ser consultado públicamente por las mujeres. Esta propuesta retoma el éxito del Registro de Deudores Alimentarios impulsado por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y plantea hacer más público el registro de violentadores.

Asimismo, otra propuesta es “Protección Sin Caducidad”, que plantea que las medidas de protección a favor de las mujeres no tengan fecha de vencimiento.

Mientras que la “Iniciativa Alina” busca proteger a las mujeres que mataron a sus agresores en legítima defensa.

“Aún falta mucho por hacer. Todas estas iniciativas forman parte de un paquete integral. Nuestra Jefa de Gobierno, Clara Brugada, está trabajando incansablemente en este tema para reivindicar los derechos de las mujeres”, declaró la diputada Elizabeth Mateos.