Conoce a qué hora sonará la alerta sísmica durante el Simulacro Nacional 2026 en México y prepárate para participar correctamente

El próximo 6 de mayo se llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026, una jornada enfocada en fortalecer la cultura de prevención ante desastres naturales. Autoridades han dado a conocer los detalles sobre la hipótesis, horario y ciudades participantes, por lo que es importante estar informado.

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil informaron que el ejercicio estará basado en un sismo en la brecha sísmica de Guerrero, una zona de alta actividad tectónica.

Para este simulacro se contempla un sismo de magnitud 8.2, superior al registrado en el Terremoto de México de 1985, lo que permitirá evaluar la capacidad de respuesta ante un evento de gran impacto.

¿A qué hora sonará la alerta sísmica?

El simulacro se realizará el 6 de mayo a las 11:00 horas, momento en el que sonará la alerta sísmica en diversas ciudades del país como parte del ejercicio preventivo. La alerta será emitida en ciudades como:

Ciudad de México

Puebla

Acapulco

Chilpancingo

Morelia

Oaxaca

Toluca

Cuernavaca

Colima

Participación de instituciones y empresas

Las autoridades han solicitado a instituciones públicas y privadas registrarse en la plataforma oficial para participar en el simulacro, además de permitirles adaptar la hipótesis según los riesgos de su región.

Este simulacro forma parte de las acciones para mejorar la respuesta ante emergencias. Cabe destacar que las entidades pueden realizar ejercicios propios, y que el siguiente Simulacro Nacional se realizará en septiembre de 2026, reforzando la preparación de la población.