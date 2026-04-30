El ejercicio tendrá un escenario hipotético de sismo de magnitud 8.2 con epicentro al noroeste de Acapulco, Guerrero

El próximo miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas se realizará el Primer Simulacro Nacional 2026, que tendrá un escenario hipotético de sismo de magnitud 8.2 con epicentro al noroeste de Acapulco, Guerrero, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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El ejercicio plantea que el movimiento telúrico se origine a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco, entre los municipios de Petatlán y Coyuca de Benítez, a una profundidad de 18 kilómetros. De acuerdo con la hipótesis, la intensidad sería extrema en Acapulco y severa en la Ciudad de México, lo que permitirá evaluar la capacidad de respuesta y la coordinación interinstitucional ante un evento de gran escala.

Sismo de magnitud 8.2 en la Brecha de Guerrero

El escenario sísmico propuesto se basa en la llamada Brecha Sísmica de Guerrero, una franja de aproximadamente 200 kilómetros en la costa donde no se ha registrado un sismo de gran magnitud desde 1911, pese a la acumulación de energía tectónica en la zona.

Prepárate ante una posible emergencia, conoce qué debe contener tú mochila de vida. pic.twitter.com/VKNwcbiK9a — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) April 29, 2026

¿Cómo registrar mi inmueble para el Simulacro Nacional 2026?

La Coordinación Nacional de Protección Civil, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, convocó a la población, así como a visitantes y habitantes de todo el país, a participar en este ejercicio y a registrar sus inmuebles en el portal preparados.gob.mx.

Explicó que el registro es gratuito y estará disponible hasta las 23:59 horas del 5 de mayo, con el objetivo de revisar y actualizar los planes de protección civil en viviendas, centros de trabajo, espacios recreativos y planteles educativos.

Indicó que, debido a la diversidad geográfica del país, cada unidad estatal de protección civil podrá desarrollar su propia hipótesis en función de los riesgos locales, mientras que en las regiones no expuestas a actividad sísmica se podrán plantear escenarios distintos acordes con sus condiciones específicas.

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40 años del Sistema Nacional de Protección Civil en México

El simulacro se enmarca en el cuadragésimo aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil, con el que se conmemoran cuatro décadas de fortalecimiento de la cultura de la prevención en México.

Como parte de esta conmemoración, la dependencia informó que ese mismo día se inaugurará una exposición fotográfica sobre la evolución del Sistema Nacional de Protección Civil, la cual estará abierta al público en Expo Mundo Imperial, ubicado en el Boulevard de las Naciones esquina Boulevard Barra Vieja número 3, colonia Plan de los Amates, en Acapulco Diamante, Guerrero.