Simulacro nacional se realizará el 6 de mayo a las 11:00 horas en la Ciudad de México

El Primer Simulacro Nacional 2026 se realizará el miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas en la Ciudad de México, con la activación de la alerta sísmica a través de 13 mil 998 altavoces del C5, además de su difusión en medios de comunicación y teléfonos celulares. La participación ciudadana contempla el registro de inmuebles en la plataforma oficial; hasta ahora se han inscrito más de 24 mil 500 y se prevé superar los 25 mil.

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Como parte del ejercicio, se llevará a cabo un escenario operativo en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera, donde se ejecutarán acciones de atención interinstitucional.

Por lo anterior, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, llamó a la población a sumarse a este ejercicio que se desarrollará en toda la capital, con el objetivo de fortalecer la cultura de autoprotección y evaluar la capacidad de respuesta de los cuerpos de emergencia. Indicó que la alerta en teléfonos celulares forma parte de un nuevo mecanismo de comunicación que la ciudadanía debe identificar y reconocer.

Señaló que el simulacro busca que familias, escuelas, hospitales, centros de trabajo y comunidades cuenten con protocolos claros de actuación antes, durante y después de un sismo, así como la identificación de rutas de evacuación y zonas de menor riesgo.

Recordó que la Ciudad de México participa en tres simulacros al año, de los cuales uno es metropolitano, realizado el 18 de febrero en coordinación con el Estado de México, y dos de carácter nacional, y precisó que en 2026 estos ejercicios se enmarcan en el 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil.

Por su parte, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Úrzua Venegas, informó que el ejercicio se basará en la hipótesis de un sismo de magnitud 8.2, con epicentro a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco, Guerrero, entre Petatlán y Coyuca de Benítez, a una profundidad de 18 kilómetros, lo que implicaría una percepción sísmica intensa en la capital.

Explicó que en condiciones reales la alerta sísmica se activa con base en criterios técnicos: sismos de magnitud mayor a 5 con epicentro cercano, de 5.5 a distancias intermedias y de 6 o más sin importar la distancia.

Detalló que durante el simulacro se desplegarán cerca de 5 mil servidores públicos, con operación en 72 coordinaciones territoriales y mil 017 cuadrantes, para evaluar la respuesta institucional, los mecanismos de revisión de daños, la activación de protocolos y la coordinación con los consejos de protección civil de las 16 alcaldías.