Sin adopciones ni regreso al Refugio Franciscano; 824 perros siguen bajo resguardo en CDMX

La Sedema y la Sedesa informaron que los animales permanecen en espacios temporales y que hasta el momento se han registrado 34 decesos por enfermedades previa

La adopción de los perros rescatados tras el operativo en el Refugio Franciscano no se contempla por ahora y tampoco está previsto su regreso a ese espacio, ya que el proceso se centra en su atención médica, resguardo y evaluación jurídica.

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Las secretarias de Salud y de Medio Ambiente, Nadine Gasman Zylberman y Julia Álvarez Icaza Ramírez, respectivamente, informaron, en conferencia de prensa, que actualmente hay 824 perros bajo resguardo oficial. De este total, 171 están en Gustavo A. Madero, 293 en el Ajusco y 360 en la Brigada de Vigilancia Animal.

También indicaron que 293 perros serán trasladados en los próximos días del Ajusco a la Brigada de Vigilancia Animal, en un proceso gradual, con supervisión y bajo criterios de bienestar animal, con el objetivo de concentrar recursos médicos y humanos en un solo punto.

Sobre el destino de los animales, reiteraron que, en las condiciones actuales, no se contempla su retorno al Refugio Franciscano y señalaron que cualquier cambio dependerá de evaluaciones jurídicas, sanitarias y técnicas que aún están en curso.

En materia de adopción, explicaron que no se trata de un proceso inmediato. Se trabaja en un protocolo conjunto que permita, en una etapa posterior, canalizar a los perros hacia hogares definitivos.

Como parte de esta estrategia, indicaron que se desarrolló una plataforma digital que permitirá transparentar el estado de salud y ubicación de los animales y que eventualmente podría funcionar como mecanismo para adopciones.

Indicaron que la política del Gobierno de la Ciudad de México es que los animales encuentren un hogar en condiciones adecuadas, aunque esto ocurrirá únicamente cuando las condiciones legales lo permitan.

En paralelo, continúan abiertos procesos legales relacionados con posibles casos de maltrato animal, los cuales seguirán su curso en las instancias correspondientes.

Las secretarias indicaron que, en cuanto al estado de salud de los animales, se reportaron 34 decesos derivados de múltiples padecimientos, entre ellos problemas digestivos, desnutrición, afecciones respiratorias, musculares y dermatológicas. De los perros hospitalizados, seis se encuentran en estado delicado, algunos con tumores cancerígenos.

Respecto a los gatos, se informó que 37 permanecen en una clínica veterinaria privada bajo resguardo de una fundación, con evolución favorable, aunque aún requieren atención especializada.