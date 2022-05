Sin apoyo a la Ciencia y Tecnología, México nunca crecerá

Por Fernando Fuentes

Líderes sindicales del sector de ciencia y tecnología de México, de la FENASSCYT y sindicatos fraternos, demandaron al gobierno de la 4T, “un mejor salario qué el otorgado del 3.5 %, menor a la inflación de 2021 que rebaso el 7 %; solicitaron seguridad en el empleo, libertad de asociación sindical y autonomía, ya que el año pasado fue desaparecida de un plumazo la Jurisprudencia 1/96 por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dejando a los sindicatos, investigadores y profesores en una situación muy vulnerable contraria a lo prometido, el cual los jueces sin escrúpulos, como es el caso de la licenciada Karime Pérez Guzmán, han aprovechado dicha circunstancia para desconocer las importantes conquistas laborales de los trabajadores, desconociendo incluso nuestro derecho a la huelga”

Por si fuera poco lo anterior expuesto, expresaron los representantes de los trabajadores del sector de Ciencia y Tecnología, que “importantes centros de Investigación como la Industria Nuclear; el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua; Trabajadores del Colegio de Posgraduados; entre decenas de centros de investigación ha sido señalados para desaparecer, lo que muestra un profundo desconocimiento de estos centros de investigación y qué de llevarlo a cabo, sería provocar un desmantelamiento al sector científico del país”

“También de manera arbitraria, acuerdos de los Contratos Colectivos de Trabajo de los centros de investigación con la autoridad, como son el aumento del 1.8 % a las prestaciones de los trabajadores en 2021, no han sido remunerados, sin justificación alguna, echando la bolita a la SHCP, cómo culpable de no cumplir con dichos acuerdos económicos para los trabajadores, que al final de cuentas nadie se hace cargo de ellos, a pesar que la ley lo obliga”

Finalmente los trabajadores del Sector de Ciencia y Tecnología, demandaron “atención a los proyectos de inversión; a laboratorios de alta envergadura; regulación de personal; libertad de catedra y pensamiento; carrera profesional administrativa por años de trabajo, y que se otorgué el incremento a la inversión de la ciencia y tecnología del país, como demanda la constitución mexicana, que sea mayor al 1% del PIB, por lo menos, de lo contrario México nunca saldrá del subdesarrollo y desentendencia tecnológica”

FRONTERAS. El Ing. José Alfonso Domínguez, presidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, recibió el Micrófono de Oro, por parte de la Asociación Nacional de Locutores de México, me uno a las felicitaciones de nuestro amigo José Alfonso, por su destacada labor al frente de la UMAI.

Premio Nacional de Periodismo 2008 y 2016. Premio Nacional de Locución 2017. ferfuentesmty@hotmail.com

