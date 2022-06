Sin reclamos, Alejandro Moreno no renuncia a dirigencia del PRI

POR RITA MAGAÑA

Tras una reunión con ex presidentes del PRI, el dirigente priista, Alejandro Moreno, rechazó la posibilidad de renunciar al cargo, dado que fue electo por cuatro años, al destacar que se trató la apertura en el partido con la participación y suma de esfuerzos y escuchar a todas las expresiones.

“El PRI no es un partido de mudos, sino que se escuchan todas las expresiones”, aseguró, al tiempo de indicar que “esa es la fuerza y esencia de nuestro partido”, pero no quiso reconocer que le pidieron su renuncia.

Destacó el hecho de que durante el encuentro no se dieron reclamos, hubo planteamientos, comentarios y varias propuestas y análisis, pues se trató la apertura al interior del partido con la participación y suma de esfuerzos.

En conferencia de prensa, Alejandro Moreno consideró que se deben revisar los temas e inconformidades, a fin de encontrar la cohesión interna y cerrar la fractura, “a mi no me puso ningún presidente de la República, la militancia”.

El dirigente del PRI puntualizó que cada uno de los ex presidentes tuvo “su opinión personal”, porque “no es un tema de grupo” y siempre están “construyendo y viendo por el beneficio del PRI”.

Dijo que entre los temas que se discutieron estuvo el impulsar “una estrategia sólida rumbo al 2023”, así como, con inteligencia, promover “un gobierno de coalición”.

Acompañado por la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, y el coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, Alejandro Moreno afirmó que están listos y firmes, seguirán trabajando con apertura, diálogo e inclusión.

Subrayó que van a impulsar la unidad interna y la fortaleza del PRI y “seguiremos siendo un pilar de la coalición Va por México, porque este gobierno quiere destruirla”.

El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Angel Osorio Chong, confirmó que Moreno les dejó en claro que no deja la dirigencia, pero eso no impide que se mantenga el planteamiento por algunos sectores y ex dirigentes del PRI.

Los ex presidentes y Alejandro Moreno acordaron tener una segunda reunión, sin precisar una fecha, a fin de continuar con el análisis de temas y avanzar en materia de inclusión y apertura a todos los sectores y grupos tricolores.

A la reunión acudieron los ex dirigentes Claudia Ruiz Massieu, Carolina Monroy, Beatriz Paredes, Dulce María Sauri, Manlio Fabio Beltrones, César Camacho, Pedro Joaquín Coldwell, Humberto Roque, José Antonio González, Roberto Madrazo, así como Miguel Ángel Osorio Chong.