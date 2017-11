Sin temor al América

En Cruz Azul se tienen fe

En el seno celeste ven al clásico joven como la gran oportunidad para enfilarse hacia el título

Mesurado en sus comentarios, pero con la certeza de que Cruz Azul tiene la capacidad futbolística para jugarle de tú a tú a cualquier rival, Eduardo de la Torre asegura que no temen al América para poder clasificar a las semifinales del Apertura 2017 de la Liga MX.

“Cualquier rival que a Cruz Azul le hubiera tocado, tiene su particularidad. Yo veo este partido como una oportunidad por sí misma de pasar a otra fase… independientemente de la rivalidad que existe, contra América, una rivalidad importantísima”, ponderó.

ESPECIAL PARA LA AFICIÓN

En charla ofrecida a TV Azteca, De la Torre, en su calidad de director deportivo celeste, prosiguió:

“Desde luego que para nuestra afición, ve a este partido de una forma diferente, y nosotros también, pero hasta ahí. Cruz Azul no piensa en el pasado, ni en lo que ha sucedido”.

VIVEN EL PRESENTE

Y es que Yayo señala que este grupo de jugadores, incluido a su técnico Paco Jémez, ni siquiera han vivido ese tipo de cosas como la final perdida contra América en el Clausura 2013.

“Lo que hace este grupo es concentrarse en el presente, lo disfruta, lo vive. Será un juego que nos dará la posibilidad de pasar a la final”.

NO SON FAVORITOS, PERO…

De la Torre es consciente de que La Máquina no saltará el próximo jueves a la cancha del estadio Azul como favorito en la ronda de cuartos de final contra Águilas, pero advierte:

“Entendemos que en el ambiente, y con toda la crítica no somos favoritos, pero también nosotros sabemos de nuestro potencial y lo vamos a poner sobre la cancha para ganar”.

AUNQUE SEA CAMPEÓN, JÉMEZ NO SIGUE

Sobre la supuesta y eventual llegada del portugués Pedro Caixinha para relevar en la dirección técnica al español Paco Jémez, Eduardo fue claro y directo. Solo son rumores.

“Y en ese tipo de rumores no participamos. Cruz Azul siempre ha sido muy serio en ese aspecto. Hace un año, o poco más, me senté personalmente (con Jémez) y lo fui a buscar a Europa. Acordamos que dirigiría por un año y luego veríamos, todavía no acaba su contrato y esperamos llegar lo más lejos posible a la liguilla. Entonces se verá”.

Pero la realidad es que más allá de los rumores, incluso aunque Cruz Azul sea campeón con Paco Jémez, éste se irá y en su lugar llegará Caixinha.

AUMENTAN PRECIOS

La venta de boletos para el duelo del siguiente jueves ya comenzó desde ayer y hubo un aumento en el mismo, por lo que al menos en taquilla, la Máquina ya va ganando.

Los precios son los siguientes:

Platea A $702.00

Preferente $682.00

Platea B $672.00

Preferente B $577.00

local A/Visitante $508.00.

CARRO COMPLETO

Y mientras tanto, en La Noria se da un estado de fiesta por la calificación para dejar atrás el ambiente funerario y un gran número de aficionados acudió a la instalaciones para motivar al equipo e impulsarlo a ganarle al América.

En tanto que Cruz Azul se reporta con carro completo, tras la recuperación del chileno Martín Rodríguez y del argentino Christian Gimenez.

