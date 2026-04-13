La medida coincide con el regreso a clases y al trabajo tras Semana Santa; el sindicato advirtió que la falta de personal ya dejó fuera de circulación 75 trenes y podría provocar retrasos, saturación y menor capacidad en las líneas de mayor demanda

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo anunció que este lunes dejará de cubrir tiempo extra en las 12 líneas del Metro de la Ciudad de México desde el arranque del servicio y hasta el término de la jornada, en protesta por la falta de respuesta del Gobierno capitalino a sus demandas de mantenimiento y personal.

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La medida ocurrirá justamente cuando la ciudad retoma su ritmo habitual tras las vacaciones de Semana Santa, con el regreso a clases de estudiantes y de miles de trabajadores a oficinas, comercios y centros de trabajo.

El sindicato sostuvo que la ausencia de jornadas extraordinarias podría agravar las afectaciones registradas el viernes 10 de abril, cuando 650 trabajadores no se presentaron debido a los vacíos existentes en la plantilla laboral. Esa falta de personal impidió la salida de 75 trenes en ocho líneas de la red, volumen que equivale a cerca de una tercera parte de la operación regular en las rutas de mayor demanda.

La Línea 1 fue la más afectada, donde dejaron de circular 18 trenes, operando apenas al 40 por ciento de su capacidad. En la Línea 3 dejaron de salir 15 convoyes y el servicio funcionó al 60 por ciento. La Línea 2 tuvo siete trenes menos, una cuarta parte de su operación ordinaria.

En la Línea B faltaron nueve trenes y la ruta operó sólo con 55 por ciento de su capacidad. La Línea 8 dejó de contar con siete convoyes, por lo que trabajó con 70 por ciento de su flota. En la Línea A dejaron de circular seis trenes y la capacidad se redujo también a 70 por ciento. La Línea 6 registró la ausencia de cuatro convoyes, por lo que funcionó con apenas 60 por ciento de los trenes disponibles.

Las líneas 4, 5, 7, 9 y 12 tuvieron afectaciones menores. En las líneas 4, 5, 7 y 12 dejaron de circular dos trenes en cada una, mientras que en la Línea 9 sólo faltó un convoy, sin impacto significativo en el servicio.

De acuerdo con los trabajadores, cada tren puede transportar alrededor de mil 700 personas. Bajo esa estimación, la salida de 75 trenes menos significó que 127 mil 500 usuarios dejaran de ser trasladados por cada hora y media de operación.

En el pronunciamiento difundido por el sindicato, los trabajadores acusaron que el deterioro del Metro es resultado de años de falta de inversión y mantenimiento. Señalaron que 70 por ciento de los 391 trenes de la red no ha recibido mantenimiento mayor, pese a que varios han rebasado los dos millones de kilómetros recorridos.

También denunciaron que 84 trenes permanecen detenidos en talleres por falta de refacciones y que sólo 68 convoyes se encuentran en condiciones óptimas de operación, principalmente en las líneas 1 y 12.

El sindicato exigió al Gobierno de la Ciudad de México destinar recursos al mantenimiento integral de trenes, vías e instalaciones fijas, atender las fallas estructurales de la red y frenar obras que, a su juicio, no son prioritarias para el funcionamiento del Metro.