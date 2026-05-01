Sindicatos piden reforma fiscal sobre prestaciones laborales

Centrales obreras solicitan reducir impuestos a prestaciones como aguinaldo y utilidades, al tiempo que respaldan a Claudia Sheinbaum y reconocen avances en derechos laborales

Dirigentes sindicales plantearon la necesidad de una reforma fiscal que reduzca la carga impositiva sobre prestaciones laborales durante la conmemoración del Día del Trabajo, con participación de líderes de la CTM, la Confederación Autónoma de Trabajadores y sindicatos nacionales.

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“Respetuosamente, le queremos pedir que esta gran reforma venga aparejada con otra gran reforma, que es la fiscal, para que los trabajadores puedan ver reflejado su salario de manera más directa en sus bolsillos”, señaló María de Jesús Rodríguez Vázquez, secretaria general de la Confederación Autónoma de Trabajadores de la República Mexicana.

El planteamiento incluyó la propuesta de que prestaciones como aguinaldo, horas extra y reparto de utilidades queden exentas de impuestos. Los dirigentes coincidieron en que esta medida impactaría de forma directa en el ingreso disponible de los trabajadores.

En el mismo acto, Tereso Medina Ramírez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), destacó la necesidad de consolidar la unidad del movimiento sindical y respaldó la continuidad de la política laboral impulsada por el gobierno federal.

“Es necesaria la construcción de la unidad nacional de los trabajadores de México”, afirmó Medina al referirse al papel de las centrales en la agenda laboral.

Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional Minero, subrayó que los avances laborales responden a demandas históricas del movimiento obrero y requieren continuidad institucional.

“Las grandes conquistas de las y los trabajadores no nacieron de la benevolencia de los grupos más poderosos”, indicó al referirse al origen de los derechos laborales.

Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, señaló que el reto actual es consolidar un sistema de pensiones viable y fortalecer el empleo con respaldo del Estado.

Los discursos coincidieron en reconocer cambios en política laboral durante la llamada cuarta transformación, entre ellos el incremento salarial acumulado, la eliminación de esquemas de subcontratación abusiva y ajustes al sistema de pensiones mediante reducción de comisiones en Afores.

El posicionamiento se dio en un contexto de conmemoración histórica del movimiento obrero, donde los dirigentes sindicales vincularon las reformas actuales con demandas acumuladas del sector. Las intervenciones incluyeron referencias a procesos