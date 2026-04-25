Sindicatos y empresarios trabajan en elevar ingresos, fortalecer el empleo y la competitividad: Coparmex

Diálogo social se consolida como mecanismo para construir acuerdos y fortalecer productividad y competitividad

Representantes de 28 organizaciones de trabajadores y nueve organismos empresariales dialogaron sobre la importancia de mantener una visión común frente a los retos del entorno económico, la integración regional, el desarrollo del talento y el medio ambiente, reconociendo que la coordinación entre sectores es fundamental para impulsar resultados de largo plazo.

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Además, reafirmaron su convicción de que el desarrollo inclusivo de México se construye mediante el entendimiento, la corresponsabilidad, la colaboración y el compromiso entre quienes conforman el sector productivo del país.

Durante la Mesa de Diálogo Sindical y de cara al 1 de mayo Día del Trabajo, coincidieron en que el diálogo social es la vía para consolidar acuerdos útiles y sostenidos, informó la Coparmex.

En una reunión que dio continuidad al Encuentro Nacional de Empleadores y Sindicatos 2025, avanzaron en la construcción de una agenda compartida en favor de México, con enfoque en la productividad, desarrollo laboral y progreso de las personas trabajadoras.

Se informó que estos espacios permiten construir soluciones compartidas con beneficios concretos, al promover mejores condiciones laborales, fortalecer la productividad, la competitividad y generar entornos más estables.

Como parte de estos acuerdos, definieron la realización del Segundo Encuentro Nacional de Empleadores y Sindicatos, que marcará un nuevo paso en la consolidación del diálogo y mecanismos de colaboración.

Se insistió que el diálogo permanente y el trabajo conjunto entre trabajadores y empresarios es la base para construir un México con Estado de Derecho, certeza jurídica, inversión, empleo digno y crecimiento económico, indispensable para elevar la estabilidad, productividad y competitividad del país.

En este encuentro participaron diversas organizaciones sindicales nacionales, entre ellas ASPA, ASSA, CAT, CONASIM, COCEM, CTM, CTC, COR, CROM, CROC, CONLABOR, FASIM, FTSA, así como múltiples federaciones y sindicatos del país.

También estuvieron presentes sindicatos como el STRM, STUNAM, STFRM, SNTSS, entre otros, además de organizaciones como SUCOMM y Transformación Sindical.

Por el sector empresarial participaron el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ASEVAL, Amafore, AMIB, CANACO CDMX, Concamin, Coparmex, Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).