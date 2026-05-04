Sismo en CDMX hoy 4 de mayo: magnitud, epicentro y lo que se sabe

Sismo en la CDMX hoy lunes 4 de mayo: conoce la magnitud, epicentro y reportes tras el temblor que sorprendió a capitalinos esta mañana

Este lunes 4 de mayo de 2026, un fuerte sismo se percibió en distintas zonas de la Ciudad de México, lo que activó la alerta sísmica en altavoces y dispositivos móviles, generando momentos de incertidumbre entre la población.

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El movimiento telúrico tomó por sorpresa a miles de personas, ya que ocurre días antes del Primer Simulacro Nacional 2026, lo que incrementó la atención sobre los sistemas de prevención y reacción ante este tipo de fenómenos.

Tras el sismo, algunos usuarios señalaron que la alerta sísmica no sonó en sus celulares, lo que abrió el debate sobre la efectividad de los sistemas de aviso temprano en la capital del país.

Magnitud y epicentro del sismo

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el temblor tuvo una magnitud de 5.6 y su epicentro se localizó al noroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

SISMO Magnitud 5.6 Loc 24 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/26 09:19:25 Lat 16.32 Lon -98.27 Pf 9 km pic.twitter.com/aAr9rE6Vow — Sismológico Nacional (@SSNMexico) May 4, 2026

Sin daños reportados hasta el momento

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que hasta el momento no se reportan daños ni víctimas tras el sismo registrado hoy.

“Hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo”, indicó la mandataria en sus redes sociales con base en el reporte de Protección Civil. La mandataria replicó el reporte del Servicio Sismológico Nacional.

El gobierno federal mantiene coordinación con autoridades estatales y monitoreo en la región para descartar afectaciones posteriores.