Sistema de becas en México 2026: más de 20 millones de estudiantes beneficiados por la SEP

Más de 7 millones de estudiantes de primaria recibirán recursos para útiles y uniformes, como parte de una estrategia de inversión educativa, informó la SEP

El sistema nacional de becas alcanzará este año una cobertura superior a 7 millones de estudiantes de primaria con el nuevo apoyo para útiles y uniformes escolares, como parte de la estrategia federal para ampliar el acceso y permanencia en el sistema educativo, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

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La mandataria detalló que el esquema incluye 8 millones 216 mil 801 beneficiarios de la beca Rita Cetina, 4 millones 180 mil 747 de la Benito Juárez en educación media superior, 423 mil 107 estudiantes de nivel superior en Jóvenes Escribiendo el Futuro y 55 mil 924 beneficiarios de la beca Gertrudis Bocanegra en Michoacán.

Explicó que el sistema de becas se articula con acciones de infraestructura educativa, incremento en el número de preparatorias y universidades, así como el fortalecimiento de la planta docente en educación media superior y superior.

Durante la conferencia en Palacio Nacional, la mandataria indicó que estas medidas buscan ampliar la cobertura educativa y consolidar trayectorias académicas completas.

“Darle una beca a un niño o una niña es una inversión, no es un gasto”, afirmó. Añadió que el mismo principio aplica en todos los niveles educativos.

“Mejorar las escuelas es una inversión, contratar más maestras y maestros es una inversión, hacer más preparatorias y universidades es una inversión”, sostuvo durante la presentación del programa.

La presidenta señaló que el incremento en recursos destinados a educación forma parte de una política pública para garantizar el derecho a estudiar sin limitaciones económicas. Indicó que el sistema de becas se complementa con mejores salarios para docentes y ampliación de infraestructura escolar.

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, y el coordinador nacional de becas, Julio León, detallaron los montos de los programas, entre ellos la beca Rita Cetina, la Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Gertrudis Bocanegra.

Los funcionarios precisaron que el sistema opera mediante registros, entrega de tarjetas y calendarios de pago escalonados, con el objetivo de asegurar la dispersión de recursos durante el ciclo escolar y mantener la continuidad de los apoyos.