En comisiones unidas se dio luz verde a las iniciativas presentadas por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la diputada Tania Larios.

Para avanzar en la creación de una Ley del Sistema de Cuidados, comisiones unidas del Congreso de la Ciudad de México aprobaron una reforma constitucional para reconocer el valor social y económico de los cuidados, incorporándolo como principio en el artículo 3 de la Constitución capitalina. Esto se realiza en congruencia con los estándares internacionales que reconocen el trabajo de cuidados, remunerado y no remunerado, como un elemento indispensable para el bienestar social y el desarrollo económico, conforme a los criterios de la OIT, la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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El dictamen, que pasará al pleno para su discusión, establece que los cuidados son un conjunto de derechos fundamentales, comprendiendo de manera expresa el derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado y el derecho al autocuidado, garantizando su ejercicio en condiciones de igualdad, dignidad y no discriminación.

A propuesta de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y la diputada Tania Larios Pérez, se dio luz verde a que se reconozca esta labor como principio en la Carta Magna local. Respecto al artículo 9, dicha incorporación será con un enfoque de derechos humanos, a fin de garantizar que todas las personas accedan a acciones básicas para asegurar condiciones de vida digna en salud, alimentación y educación.

Esta reforma constitucional es parte de una política pública estratégica orientada a la igualdad sustantiva, la productividad y el desarrollo social. Además, se tomaron en cuenta las propuestas de diversos foros donde participaron activistas, personas cuidadoras y académicos.

🏛️🗣️ 📜Aprueban reforma a la Carta Magna capitalina en materia de cuidados.



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Los diputados tienen avanzado un proyecto de ley que propone distribuir la responsabilidad del cuidado entre todos los órdenes de gobierno, el sector privado y la comunidad, reconociendo el valor social del trabajo no remunerado y estableciendo condiciones laborales dignas para quienes cuidan.

La diputada Cecilia Vadillo aseguró que esta ley convierte lo que antes era un “problema privado” en un problema público y explicó que la infraestructura del sistema operará en espacios como las Utopías, las Casas de las 3Rs y las Casas de Día. “El Sistema busca reconocer, redistribuir y reducir la carga de cuidados que tienen las mujeres“, afirmó. Por su parte, el diputado Víctor Varela recordó que el predictamen ya está disponible para consulta en el sitio web del Congreso.