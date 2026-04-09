Sistema universal integra a mexicanos fuera del país

El Sistema Universal de Salud extendió su cobertura más allá del país. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que los mexicanos en el extranjero podrán acceder gratuitamente a servicios de salud en México.
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El anuncio establece que podrán atenderse en instituciones públicas como el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, ampliando el acceso al sistema.
La mandataria afirmó que ningún paciente perderá su espacio, ya que el modelo busca eliminar barreras entre instituciones y garantizar atención sin importar condición laboral o afiliación.
El sistema se organiza en tres niveles de atención:
- Primer nivel: centros de salud para atención básica.
- Segundo nivel: hospitales generales para casos más complejos.
- Tercer nivel: institutos especializados para enfermedades crónicas y de alta complejidad.
Sheinbaum explicó que habrá intercambio de servicios entre instituciones, permitiendo a los pacientes acceder a estudios y tratamientos donde exista disponibilidad.
También anunció la creación de una unidad central de imagenología, que concentrará estudios como tomografías y resonancias magnéticas, con envío digital de resultados para agilizar la atención.
La inclusión responde a que hay 11.2 millones de mexicanos viviendo en el extranjero, de los cuales más del 95% reside en Estados Unidos.
Estados como California, Texas, Arizona y Nevada concentran gran parte de esta población, que enfrenta dificultades para acceder a servicios médicos, especialmente sin estatus migratorio regular.
El gobierno señaló que esta medida forma parte de una política de ampliación de derechos sociales, para garantizar atención médica gratuita y accesible dentro y fuera de México.