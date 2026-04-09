Sistema universal integra a mexicanos fuera del país

El gobierno permitirá que mexicanos en el extranjero accedan a servicios de salud gratuitos, ampliando la cobertura del sistema universal.

El Sistema Universal de Salud extendió su cobertura más allá del país. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que los mexicanos en el extranjero podrán acceder gratuitamente a servicios de salud en México.

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El anuncio establece que podrán atenderse en instituciones públicas como el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, ampliando el acceso al sistema.

La mandataria afirmó que ningún paciente perderá su espacio, ya que el modelo busca eliminar barreras entre instituciones y garantizar atención sin importar condición laboral o afiliación.

El sistema se organiza en tres niveles de atención:

Primer nivel: centros de salud para atención básica.

centros de salud para atención básica. Segundo nivel: hospitales generales para casos más complejos.

hospitales generales para casos más complejos. Tercer nivel: institutos especializados para enfermedades crónicas y de alta complejidad.

Sheinbaum explicó que habrá intercambio de servicios entre instituciones, permitiendo a los pacientes acceder a estudios y tratamientos donde exista disponibilidad.

También anunció la creación de una unidad central de imagenología, que concentrará estudios como tomografías y resonancias magnéticas, con envío digital de resultados para agilizar la atención.

La inclusión responde a que hay 11.2 millones de mexicanos viviendo en el extranjero, de los cuales más del 95% reside en Estados Unidos.

Estados como California, Texas, Arizona y Nevada concentran gran parte de esta población, que enfrenta dificultades para acceder a servicios médicos, especialmente sin estatus migratorio regular.

El gobierno señaló que esta medida forma parte de una política de ampliación de derechos sociales, para garantizar atención médica gratuita y accesible dentro y fuera de México.