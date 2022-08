Sobresee la Corte controversia del Banxico sobre remuneraciones

PATRICIA RAMIREZ

Foto: Cuartoscuro

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobreseyó la controversia constitucional promovida por el Banco de México para invalidar algunos preceptos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2022, en el que se determinó la remuneración máxima que sirve de referente para establecer la de los demás servidores públicos.

Los ministros consideraron que el Banco de México no acreditó un interés legítimo para impugnar el Presupuesto, al no advertirse alguna afectación en su esfera competencial, autonomía institucional y derechos humanos de sus trabajadores.

El Banxico argumentó que el parámetro de cálculo previsto en el presupuesto mencionado es incierto e indeterminable, lo que imposibilita a la junta de Gobierno del banco central cumplir con sus atribuciones y, en general, invade su esfera competencial.

Sin embargo, aclaró que hay una medida cautelar dictada en otra controversia constitucional, promovida por ese mismo organismo en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual se encuentra pendiente de resolución.

La medida cautelar fue concedida para el efecto de que las remuneraciones que percibieron sus servidores públicos en el ejercicio fiscal 2021 y hasta en tanto se resuelva la controversia de origen, no fueran fijadas en términos de la ley federal citada, sino exclusivamente por lo dispuesto en el artículo 127 Constitucional y el marco legal aplicable expresamente al Banco de México.

Los ministros concluyeron que la afectación alegada por el Banco de México no es susceptible de actualizarse de forma real e inminente, pues con independencia de lo establecido en el Presupuesto de Egresos por la Cámara de Diputados, en términos de la suspensión que le fue concedida en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, dicho organismo autónomo está en libertad de fijar internamente las remuneraciones de sus servidores públicos, tomando como parámetro lo previsto en la Constitución Federal, facultad que incluso ha ejercido su Junta de Gobierno en la aprobación del Presupuesto del Banco mencionado para su ejercicio financiero 2022 y Tabulador de remuneraciones.

Finalmente, precisó que aun de levantarse la suspensión concedida, el presupuesto del Banco para su ejercicio financiero 2022 y su tabulador de remuneraciones permanecerán vigentes hasta la conclusión del ejercicio, sin que sea posible hacerles modificación alguna en perjuicio de las personas servidoras públicas.