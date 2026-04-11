Soda Stereo regresa a México con Ecos en el Palacio de los Deportes. Conoce fechas, boletos, precios y todo sobre el esperado concierto en CDMX

El legado de Soda Stereo vuelve a México con la gira “Ecos”, un espectáculo que combina nostalgia, tecnología de vanguardia y una experiencia inmersiva, pensado para conectar con los fans de todas las generaciones.

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Fechas y sede en la CDMX

La banda, considerada una de las más influyentes del rock en español, se presentará en la Ciudad de México en el Palacio de los Deportes, con tres fechas confirmadas: 14, 15 y 16 de abril de 2026, iniciando cada show alrededor de las 20:00 horas.

La gira “Ecos” busca rendir homenaje a la trayectoria de la banda y mantener vivo su legado, ofreciendo un espectáculo diseñado para revivir su historia musical y conectar con nuevas generaciones de fans.

Posible setlist lleno de clásicos

Aunque el repertorio oficial no ha sido confirmado, se espera que el show incluya grandes éxitos como “De música ligera”, “Persiana americana”, “Zoom”, “Prófugos”, “Nada personal” y “En la ciudad de la furia”, entre otros himnos del grupo.

El concierto estará estructurado como un viaje por las distintas etapas musicales de Soda Stereo, con una duración aproximada de 90 a 120 minutos, ofreciendo una experiencia completa para los asistentes.

“Soda Stereo Ecos” no será un concierto tradicional, sino un espectáculo audiovisual de alto nivel, que integra tecnología para recrear la esencia del grupo y evocar la presencia de Gustavo Cerati en el escenario.

Un homenaje histórico para el rock latino

En el escenario estarán Zeta Bosio y Charly Alberti, acompañados de una producción innovadora, haciendo de la gira “Ecos” uno de los eventos musicales más importantes de 2026 en México, y un homenaje emotivo al legado de Soda Stereo.