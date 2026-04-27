Solicita ministra Loretta Ortiz licencia por motivos de salud

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer que la ministra Loretta Ortiz Ahlf solicitó licencia por motivos de salud hasta el próximo 10 de mayo.

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Desde hace dos semanas la ministra había faltado a las sesiones públicas de la Corte, sin que se dieran a conocer los motivos, aunque se rumora que sus problemas son de índole respiratoria.

Ahora la Corte aclaró que la ministra solicitó licencia temporal por motivos de salud, misma que le fue concedida conforme a la normativa aplicable.

“En consecuencia, no participará en las sesiones del pleno ni en sus funciones jurisdiccionales hasta el 10 de mayo del presente año, de acuerdo con el periodo autorizado”, señala en un breve comunicado que se fundamenta con base en el artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Agregó que esta licencia también está apegada a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el acuerdo general y el Reglamento Orgánico de la Suprema Corte, por lo que fue otorgada en estricto apego a las disposiciones vigentes.

Añadió que se prevé que la ministra Ortiz Ahlf se reincorpore a sus funciones en la fecha señalada, reiterando su compromiso con las responsabilidades del cargo y con la impartición de justicia.

La ministra Ortiz asumió su cargo desde 2021, es licenciada en derecho por la Escuela Libre de Derecho y cuenta con maestría por la Universidad Iberoamericana.