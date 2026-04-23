Solicitan diputado del PT someter a juicio político a gobernadora de Chihuahua

El procedimiento sería por violaciones a la Constitución y actos de traición a la patria, por operación de agentes estadounidenses

La bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados solicitó al Senado de la República iniciar el procedimiento de juicio político y eventual destitución de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por violaciones a la Constitución y actos de traición a la patria, luego de que se revelara la operación de agentes estadounidenses en territorio nacional sin conocimiento ni autorización del gobierno federal.

El coordinador de los diputados petistas, Reginaldo Sandoval Flores, advirtió que la soberanía de México no está sujeta a negociación ni puede quedar sometida a intereses extranjeros.

Explicó que distintas autoridades del estado de Chihuahua reconocieron públicamente la presencia y colaboración de agencias norteamericanas en operativos de seguridad, incluyendo a la CIA, FBI, DEA y CBP dentro del territorio estatal.

“El gobierno de Chihuahua reconoció primero la colaboración de agentes extranjeros, después intentó minimizarla y posteriormente quedaron exhibidas las contradicciones sobre el verdadero alcance de estas operaciones. Estamos frente a hechos muy delicados que vulneran el marco constitucional y representan una afrenta a la soberanía nacional. Si permitimos que gobiernos estatales entreguen facultades estratégicas a potencias extranjeras, entonces estaríamos renunciando al Estado mexicano”, expresó.

Ante esto, el legislador precisó que la propia presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro que no puede haber agentes del gobierno de Estados Unidos operando en México, ya que las relaciones internacionales, acuerdos de cooperación y mecanismos de seguridad bilateral corresponden exclusivamente al Gobierno de la República.

Frente a esta situación, afirmó que las diputadas y diputados del Partido del Trabajo se suman a la defensa de la Nación y la soberanía de México. “No podemos normalizar que gobiernos extranjeros intervengan en territorio mexicano al margen de las instituciones federales. Nuestro país tiene leyes, instituciones y dignidad. La soberanía no se entrega ni se negocia”, concluyó Reginaldo Sandoval.