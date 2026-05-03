“Son millones los que respaldan a Morena”: Luisa María Alcalde llama a cerrar filas con Sheinbaum

Al despedirse de la presidencia del partido asegura que la presidenta requiere un movimiento fuerte y unido para respaldarla

Hay quienes quisieran ver a un México arrodillado, para aprovechar el momento para regresar a sus privilegios, pero se van a topar con pared, porque son millones los que apoyan a Morena y a la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró la presidenta saliente del partido, Luisa María Alcalde Luján.

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En su último discurso ante la cúpula del partido, aprovechó para hacer un reconocimiento al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien defendió su legado, y en segundo término a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En este marco, convocó a cerrar filas en la defensa del proyecto de transformación que tantos años y tantas vidas costó construir y se dijo orgullosa del trabajo que hizo en este año y medio al frente de Morena.

“No cabe duda de que estamos viviendo una coyuntura internacional compleja donde se pretenden anular principios de convivencia elementales basados en la igualdad soberana y la autodeterminación de los pueblos. Frente a este escenario, México se ha convertido en un faro de dignidad, con mucha claridad sobre respeto y rectitud; rechaza cualquier intento de injerencia que venga del extranjero”, sentenció.

Hizo destacar que es el segundo partido a nivel mundial por el número de militantes, que ya rebasan los 12 millones de personas en todo el país.

Alcalde Luján subrayó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo merece un movimiento unido que sin regateos, ni titubeos entienda el momento histórico y cuide al movimiento ante la difícil coyuntura por la que atraviesa el país en estos momentos.

Al arremeter contra la oposición, en medio de las acusaciones desde Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a la que acusó de pretender ver a México de rodillas y sometido ante Estados Unidos.

“No podemos ignorar que hay quienes quisieran ver un México arrodillado sometido y entregado, tenemos una oposición que no le tiene ningún respeto ni amor a México”, concluyó