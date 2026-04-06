“Soñamos con jugar el Mundial de Clubes”; Jardine y América, con la mente clavada en la Concacaf

Las Águilas se miden al Nashville SC que es líder de la Conferencia Este en la MLS

América no vive tiempos de bonanza futbolística este semestre, pero aun así pelea por conquistar la Concachampions, un título que se le ha negado en los últimos años. El primer paso es avanzar a las semifinales del certamen.

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Para lograrlo, deberá superar a un rival complicado como Nashville SC, actual líder de la Conferencia Este en la MLS, que será local este martes en la ida de los cuartos de final en el Geodis Park, ubicado en Nashville, Tennessee.

Por ahora, el sueño de ganar el torneo y clasificar al Mundial de Clubes 2029 sigue intacto para el conjunto azulcrema, así lo expresó el técnico André Jardine en la previa del encuentro.

“Ganar el torneo sería un gran objetivo cumplido, un sueño colectivo. Queremos ver al América en un Mundial de Clubes, competir al más alto nivel y que la afición lo disfrute. Hemos estado cerca en otras ocasiones, pero esta es una nueva oportunidad. Estamos motivados para lograrlo”, explicó el estratega.

La misión del América este martes será salir con vida del Geodis Park y definir la eliminatoria la próxima semana en el Estadio Banorte, donde buscan recuperar su fortaleza como local y la conexión con su afición.

“Enfrentamos a un equipo de alto nivel, líder de su conferencia, lo que demuestra que es candidato al título. Este duelo podría ser perfectamente una final adelantada por la calidad de ambos clubes. Será un partido de altísimo nivel”, agregó Jardine.

Raphael Veiga, cada vez mejor adaptado

El mediocampista brasileño Raphael Veiga también habló sobre su proceso de adaptación tras más de dos meses en el futbol mexicano. El exjugador del Palmeiras reconoció que el cambio ha sido un reto, pero cada vez se siente mejor dentro y fuera de la cancha.

“Cada vez me siento mejor, la adaptación no es fácil: nuevo país, idioma y entorno. Físicamente voy mejorando y tengo la convicción de alcanzar mi mejor nivel. Aunque los resultados no han sido los esperados, estamos en un proceso positivo”, comentó.

Sobre el duelo ante Nashville, Veiga destacó la importancia de jugar con inteligencia y paciencia, recordando su experiencia en este tipo de eliminatorias durante su etapa en la Copa Libertadores.

“Es un gran rival, con méritos como eliminar a Inter Miami. Debemos tener cabeza fría, ya que la serie no se define en el primer partido. Hay que competir con intensidad y sabiduría”, concluyó.