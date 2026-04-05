La Arena Coliseo celebró 83 años de gloria con una función que vio caer a los Villanos y el ascenso imparable de El Clon ante las máximas figuras del CMLL

La Arena Coliseo rugió este sábado con un lleno espectacular para festejar su 83 Aniversario. El recinto de la calle Perú 77, fundado el 4 de abril de 1943, demostró por qué es el templo predilecto de la afición, brindando una velada donde el pasado y el futuro colisionaron sobre la lona.

El Clon: El gran ganador ante Místico y Soberano Jr.

En el turno estelar, las luces se encendieron para un triangular de alta tensión. Místico, Soberano Jr. y El Clon se dieron con todo. Tras una alianza momentánea de los rudos para mermar al “Rey de Plata y Oro”, la ambición rompió el pacto. El Clon aprovechó el momento para castigar con dureza a Soberano Jr. y llevarse la victoria definitiva. Tras el triunfo, el representante de AEW lanzó el reto que incendió la arena: un mano a mano por el Campeonato Mundial de Peso Semicompleto de Místico.

Cátedra de Lucha Clásica: Xelhua se doctora ante Solar

Uno de los momentos más emotivos de la noche se vivió en el Match Relámpago. Solar, el maestro del llaveo, y Xelhua, el gigante de Cholula, se enfrascaron en un duelo que detuvo el tiempo. Fue una exhibición de técnica pura, donde el llaveo y contrallaveo recordaron las épocas doradas del pancracio.

El público no dejaba de gritar “¡Esto es Lucha!” tras verlos intentar buscar un nuevo castigo y mientras en un lado, la resistencia del maestro Solar se mantenía aún con 69 años de edad, fue el joven poblano Xelhua quien logró imponerse en una victoria que sabe a consagración. El respeto fue mutuo, pero el mensaje quedó claro: el futuro de la lucha técnica está en buenas manos.

Nuevos Monarcas en la Coliseo

La sorpresa de la noche llegó en el duelo por los Campeonatos en Pareja de la Arena Coliseo. En una batalla de poder a poder, los Hermanos Calavera I y II destronaron a la Dinastía Imperial de los Villanos III Jr. e Hijo del Villano III, iniciando una nueva era en los títulos regionales del recinto.

Resultados completos del 83 Aniversario: