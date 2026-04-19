SSC concluye capacitación de 60 elementos con Policía de Francia rumbo al Mundial 2026

Los integrantes del Agrupamiento Fuerza de Tarea Zorros fueron preparados en manejo de multitudes, prevención de riesgos, coordinación interinstitucional y atención de emergencias para los partidos que se realizarán en el Estadio Banorte

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México concluyó la capacitación especializada impartida por la Policía de Francia a 60 elementos del Agrupamiento Fuerza de Tarea Zorros, quienes participarán en los operativos previstos para la Copa Mundial de Futbol 2026.

LEE ADEMÁS: Exatlón México 2026: filtran eliminado del domingo 19 de abril

Con esta preparación, la dependencia prevé contar con personal capacitado para intervenir en eventos de alta concentración de personas, controlar multitudes, prevenir riesgos y responder ante emergencias durante los partidos que se realizarán en el Estadio Banorte.

La SSC indicó que continuará con la capacitación permanente de su personal, para que la Ciudad de México cuente con elementos preparados para actuar con legalidad, ética y profesionalismo durante el Mundial de 2026 y otros eventos de gran magnitud.

La formación se realizó en la Universidad de la Policía (UNIPOL), ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, como parte de la estrategia de cooperación internacional impulsada por la SSC para reforzar las capacidades operativas, tácticas y éticas de la corporación ante la llegada de miles de visitantes nacionales y extranjeros.

El curso fue impartido por la teniente Fiona Recrosio y el brigadier chef Grégory Login, integrantes de las Compañías Republicanas de Seguridad de Burdeos, Francia.

Durante las sesiones, los elementos recibieron capacitación en protocolos de actuación en eventos masivos, manejo de multitudes, prevención de riesgos, coordinación interinstitucional, proximidad social, derechos humanos e intervención ante emergencias.

Además de la parte teórica, los oficiales realizaron ejercicios prácticos para aplicar las técnicas aprendidas y reforzar la coordinación entre corporaciones.

Al término de la capacitación se realizó una ceremonia de clausura y entrega de reconocimientos a los 60 participantes.

El comisario Josselin Moiso, agregado de Seguridad Interior de la Embajada de Francia, señaló que el intercambio permitió fortalecer capacidades de la policía capitalina y reforzar la cooperación internacional entre ambas instituciones.

“El taller no solo fortaleció conocimientos en gestión de multitudes, sino también consolidó un espíritu de colaboración y aprendizaje mutuo. Se destacó el profesionalismo, la coordinación y el compromiso con los derechos y libertades como pilares fundamentales de la labor policial”, afirmó.

Añadió que la capacitación permitió conformar una red de colaboración internacional para enfrentar los desafíos de los eventos masivos.

Por su parte, el comisario jefe maestro Gabriel Reyes Galván, coordinador general de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, y el comisario jefe Ramón Hipólito Rogelio, coordinador general de la Policía Metropolitana, coincidieron en que esta etapa permitirá fortalecer el trabajo conjunto, las capacidades institucionales y el respeto a los derechos humanos como base de la actuación policial.