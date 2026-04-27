Stefanos Tsitsipas rompe maleficio y avanza a octavos de final en Madrid Open 2026 donde enfrentará a Casper Ruud

Stefanos Tsitsipas está de vuelta. Ol menos eso parece, tras haber regresado a unos octavos de final de Masters 1000 por primera vez en más de un año. El tenista griego finalmente encontró en el Madrid Open 2026 la versión que tanto extrañaba de su juego y ahora se enfrentará al campeón defensor, Casper Ruud, por un lugar en los cuartos de final. Mientras que Daniil Medvedev se alejó de las dudas que le invadieron en su debut y se impuso ante el noruego Nicolai Budkov Kjaer.

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La última vez que Tsitsipas llegó tan lejos en un Masters 1000 fue el año pasado en Montecarlo. En aquel entonces, una lesión en la espalda amenazó con arruinar su carrera. Se retiró en la primera ronda de Wimbledon, y luego no disputó un partido oficial desde septiembre hasta enero. Pero recién venció al local Daniel Mérida para exorcizar sus demonios.

El helénico de 27 años, ahora ha revelado que la lesión le robó la alegría en la cancha, y ocupaba su mente todos los días, mientras se preguntaba si seguiría despertándose con dolor. Pero tal parece que por fin sus achaques se han ido y comienza a resurgir su nivel más arrollador.

“Cuando estaba lesionado, perdí la pasión y el amor por el juego. Sin embargo, seguía apareciendo. A pesar de mi lesión en la espalda, seguía saliendo a la cancha y tratando de aprovecharlo al máximo. Es frustrante cuando siempre estás lesionado y siempre sientes dolor. Eso no te hace amar demasiado el deporte. Finalmente puedo decir que, al volver a la cancha ahora, se siente como algo realmente alegre. No hay mucho estrés sobre si voy a estar lo suficientemente en forma debido a mi espalda”, dijo Tsitsipas después de alcanzar la cuarta ronda en Madrid.

“Antes solía ocupar mi mente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Desde el momento en que me despertaba hasta muy entrada la noche, no estaba seguro de si me despertaría al día siguiente sintiéndome bien. Vivir con ese tipo de incertidumbre en la vida cotidiana, especialmente siendo tenista profesional, lo empeora aún más”, agregó.

Tsitsipas llegó a Madrid con una racha de tres derrotas consecutivas, y había perdido seis de sus últimos ocho partidos. Con el puesto número 80 del mundo, su clasificación más baja desde febrero de 2018, remontó un quiebre en contra para vencer al perdedor afortunado Patrick Kypson por 3-6, 7-6(6), 7-6(4) en la primera ronda, evitando otra salida temprana.

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El antiguo subcampeón 🇬🇷 @stefanos se impone a Mérida (6-4, 6-2) para alcanzar los octavos de final en la Caja Mágica.#MMOPEN pic.twitter.com/HMJHIcTaP4 — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 27, 2026

Después, pareció contener las lágrimas mientras se sinceraba sobre su reciente mala racha. “Es agotador”, declaró Tsitsipas. “Necesito un poco más de confianza en mi juego. Creo que las victorias son importantes, y lo son porque empiezan a construir confianza y fe en que todavía lo tienes. “Cuando sales a la cancha y no tienes victorias, no acumulas muchos triunfos, no ayuda a sentirse preparado y a sentir que lo tienes todo al máximo”.

Sin embargo, Tsitsipas ha cambiado su suerte en estas dos semanas. Arrasó al octavo cabeza de serie, Alexander Bublik, por 6-2 y 7-5 en la segunda ronda, y ahora venció al clasificado español Daniel Mérida por 6-4 y 6-2 para llegar a la segunda semana. La estrella griega finalmente siente que está volviendo a jugar buen tenis, pero las cosas se pondrán más difíciles ya que ahora se enfrenta al campeón defensor, Ruud.

“Estoy seguro de que él (Ruud) se siente bien. Le ha ido bien aquí. Mi objetivo es estar bien preparado. Mi objetivo es ir a hacer un buen entrenamiento, prepararme para este gran partido. Es un jugador agresivo. Sabe cómo jugar en esta superficie. Considero que esta superficie también es una de mis favoritas. Así que realmente me gustaría verme salir allí y hacerlo bien, llevarlo al límite. Estoy seguro de que él estará muy bien preparado para este partido. Está en una buena racha. Se siente bien. Yo también me siento bien. Espero ver un buen partido, difícil. Ese es el objetivo con este partido”, finalizó.

Por su parte, el ruso Medvedev, cuyo primer juego ante el húngaro Fabian Marozsan dejó más dudas que certezas, ganó contra Kjaer, uno de los prometedores jugadores del circuito, por 6-3 y 6-2 en poco más de una hora. Ahora, se medirá ante el italiano Flavio Cobolli en la Caja Mágica.