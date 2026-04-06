Stephano Carrillo metió su cuarto gol con Dordrecht; pide pista en el Feyenoord

Aunque no está en el radar de la Selección Mexicana, es un delantero con gran proyección a futuro. Stephano Carrillo, de 20 años, anotó su cuarto gol en Países Bajos para darle el empate 1-1 al Dordrecht ante el Cambuur.
En la Jornada 35 de la Eerste Divisie, el atacante surgido de Santos Laguna marcó al minuto 81 de cabeza tras un tiro de esquina desde la izquierda.
Carrillo no anotaba desde el 13 de febrero ante el Emmen, por lo que pasaron siete partidos sin gol antes de volver a marcar.
En la temporada, también le ha anotado a Vitesse y Den Bosch, alternando entre titular y suplente con Dordrecht, club con el que aún tiene tres partidos restantes.
La Eerste Divisie está en su recta final, con solo tres jornadas por disputarse, por lo que el mexicano aún puede aumentar su cuota goleadora.
Pide pista en el Feyenoord
Cabe recordar que Stephano Carrillo pertenece al Feyenoord, equipo de la Eredivisie, que lo cedió al Dordrecht para ganar experiencia en Europa.
Tras terminar su préstamo, deberá reportar con el club de Rotterdam, donde se definirá si se queda en el primer equipo o sale nuevamente a préstamo.
Por ahora, el delantero mexicano sigue sumando minutos y goles en Europa, con un futuro que lo coloca como una posible opción para la Selección Mexicana a mediano plazo.