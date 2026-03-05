Strade Bianche 2026: Tadej Pogačar busca el récord apoyado por un Isaac del Toro que va por su consagración

La belleza y la desolación regresan a los caminos blancos de la Toscana, Italia. La Strade Bianche 2026, conocida como la “Clásica del norte más al sur de Europa”, celebra su vigésima edición con la promesa de drama, polvo y épica sobre los sterrati. Y en el centro de todas las miradas estará un hombre que ya es leyenda como Tadej Pogačar, quien tendrá a Isaac del Toro como escudero y joven promesa llamada a heredar su trono.

El esloveno llega a Siena con la oportunidad de hacer historia, respaldado por el UAE Team Emirates-XRG que incluye entre sus filas al prodigio mexicano. La edición del año pasado dejó una imagen para el recuerdo cuando un campeón del mundo quedó atrapado entre un espino al borde de la carretera.

Pero Pogačar se negó a caer a merced de la grava. En una demostración de poderío, alcanzó y superó al ganador de 2023, Tom Pidcock, con una cabalgada fulgurante hacia la victoria que le permitió igualar el récord de tres triunfos que ostentaba Fabian Cancellara. Ahora, en su edición 20, el esloveno tiene la oportunidad de quedarse en solitario en la cima del palmarés.

El recorrido de 2026 presenta una ligera variación: los 15 sectores de grava tradicionales se han reducido a 14, sumando un total de 64 kilómetros sobre los temidos caminos blancos, dentro de un trazado global de 201 kilómetros. Menos distancia, pero con el mismo margen para los pinchazos, las averías mecánicas y las caídas que convierten a la Strade Bianche en una de las carreras más impredecibles y peligrosas del calendario. Cuando el polvo se asiente, un campeón será coronado en la histórica Piazza del Campo de Siena, con su infame rampa final adoquinada.

Otra victoria de Pogačar se antoja plausible, y no solo por su calidad individual. La formidable fuerza del UAE Team Emirates-XRG que viaja a la Toscana incluye al talentoso ensenadense de 22 años, cuyo papel como gregario en la edición pasada se saldó con un modesto trigésimo tercer puesto. Pero eso fue en el pasado.

La brillante temporada 2025 del joven “Torito”, junto con un impresionante inicio de 2026, sugieren que sus capacidades, cuando se le da la libertad de correr, son prácticamente ilimitadas. El ciclista de Ensenada, Baja California, llega a la cita italiana tras alcanzar un nuevo hito en su carrera: su primera victoria en el World Tour, conseguida en casa durante el UAE Tour 2026.

En la etapa reina, el bajacaliforniano superó a Antonio Tiberi en la ascensión final del Jebel Hafeet y, de paso, batió los récords de ascenso que ostentaban Adam Yates y el propio Pogačar. Un aviso a navegantes de que su progresión no entiende de techos. Formado en el ciclocross y la bicicleta de montaña, “El Torito” posee una experiencia innata sobre terrenos difíciles, un activo invaluable para una carrera como la Strade Bianche.

Su feroz ataque en la Clásica Jaén del año pasado le valió un segundo puesto por detrás de Michał Kwiatkowski, superando a un grupo de élite que lo perseguía. Ese resultado fue un presagio de una hazaña aún mayor en el Giro de Italia, donde luchó codo con codo contra Wout van Aert en la novena etapa de tierra para terminar segundo. Un escalador capaz de deslumbrar a los velocistas cuando la situación lo exige, Del Toro llega a la Strade Bianche en excelentes condiciones físicas y anímicas.

Un doblete del UAE Team Emirates-XRG en la Piazza del Campo no sería ninguna sorpresa. Mientras Pogačar busca su cuarta corona y el récord absoluto, Isaac del Toro tiene la oportunidad de demostrar que ya está listo para dar el salto y pelear por victorias en las carreras más grandes del mundo.