Sube producción en febrero pasado, pero cae personal ocupado: INEGI

El deterioro responde al incremento en los costos laborales, la cautela en el gasto, la creciente incertidumbre jurídica y la imposición de aranceles sectoriales

La Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (IMIM) registró una caída mensual de -0.29% en el personal ocupado durante febrero, con cifras desestacionalizadas; ello, a pesar de que el volumen de producción se recuperó en el mes al observar un avance de 3.4% mensual, tras la caída de 2.8% en enero anterior.

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A tasa anual, la reducción de personal fue de -2.57%, la mayor desde noviembre y sumando 36 meses consecutivos de retrocesos, informó el INEGI, y señaló que las horas trabajadas por el personal ocupado total incrementaron 0.2 por ciento.

Según la categoría de los ocupados, las horas que trabajó el personal dependiente de la razón social subieron 0.3%; las trabajadas por los obreros y técnicos en producción fueron mayores en 0.2% y por los empleados administrativos, contables y de dirección, en 0.3%; las correspondientes al personal no dependiente ascendieron 0.2 por ciento

En febrero 2026, y con cifras desestacionalizadas, los Indicadores de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera #EMIM mostraron las siguientes variaciones mensuales:



⬆️ 3.4% producción

⬇️-0.3% personal ocupado

⬆️ 0.2% horas trabajadas

⬆️ 0.1% remuneraciones medias… pic.twitter.com/OQaxr4oFKc — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) April 16, 2026

Un análisis de Grupo Financiero BASE observó que el deterioro del empleo en la manufactura responde al incremento en los costos laborales, la cautela en el gasto de las empresas ante el deterioro de las expectativas económicas, la mayor incertidumbre jurídica en México y la imposición de aranceles sectoriales en Estados Unidos, que afectan principalmente a la industria automotriz y a la industria siderúrgica.

Las remuneraciones medias reales pagadas crecieron 0.1% a tasa mensual y 2.8% anual. Con cifras originales, el volumen físico de la producción subió 1% en el segundo mes del año; no obstante, 16 de 21 subsectores cayeron.

La fabricación de accesorios y aparatos eléctricos se contrajo 10.9%, mientras que la fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón aumentó 26.5% anual en febrero. En su comparación anual, la producción de la industria manufacturera mostró un avance de 0.9% en febrero del presente año.