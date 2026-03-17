Los contagios de sarampión han incrementado en la CDMX, aunque el crecimiento se mantiene controlado y no se ha disparado como en otras entidades del país; en la capital se han confirmado hasta ahora 576 casos, dos defunciones asociadas a esta enfermedad y una tercera muerte que permanece en proceso de investigación y dictaminación, informó la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann.

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Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, llamó a la población a no dejar de vacunarse, al advertir que el sarampión continúa registrando un aumento de casos en la capital.

“Tenemos controlado el comportamiento de la enfermedad; no se ha disparado repentinamente como en otros estados gracias a la vacunación que se ha realizado, pero al ser la ciudad con mayor número de habitantes es probable que tengamos más casos”, señaló.

Agregó que hasta el momento no se observa un brote agudo en la capital, sino un crecimiento que se mantiene bajo control, por lo que insistió en la importancia de continuar con la vacunación para evitar nuevos contagios.

En conferencia de prensa encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, Gasman Zylbermann explicó que uno de los fallecimientos corresponde a una niña de siete meses que presentó un cuadro de neumonía y sepsis.

Detalló que el caso fue analizado por el comité dictaminador correspondiente, el cual determinó que la causa del fallecimiento fue sarampión. La menor no contaba con antecedente de vacunación.

La secretaria de Salud capitalina señaló que 69 por ciento de los casos confirmados en la ciudad no tienen antecedentes vacunales, situación que ha llevado a reforzar el llamado a la población para completar los esquemas de inmunización y evitar nuevos contagios.

Por lo anterior, reiteró que es fundamental que niñas y niños cuenten con el esquema completo de vacunación, que incluye dos dosis antes de los 13 años, por lo que convocó a las personas de entre 13 y 49 años que no recuerden si fueron vacunadas o tengan dudas sobre su esquema de inmunización a aplicarse la vacuna.

Gasman Zylbermann explicó que como parte del operativo para contener la enfermedad se mantiene una estrategia de vacunación permanente en distintos puntos de la ciudad.

Informó que desde el año pasado se han aplicado 1 millón 801 mil 654 dosis de vacuna contra el sarampión en la capital.

Precisó que, desde el relanzamiento de la campaña de vacunación, el pasado 8 de febrero, se han aplicado 880 mil 568 dosis y que durante la semana del 9 al 15 de marzo se aplicaron 94 mil 803 dosis como parte del despliegue de vacunación en distintos puntos de la ciudad.

La secretaria de Salud explicó que la estrategia contempla módulos de vacunación distribuidos en diferentes zonas de la capital con el objetivo de facilitar el acceso a la población.

Detalló que algunos de estos módulos operan en horarios de 9 de la mañana a 2 de la tarde, mientras que otros 20 módulos ofrecen atención ampliada de 9 de la mañana a 10 de la noche, lo que ha permitido ampliar la cobertura de la campaña.

Añadió que la población puede ubicar el módulo de vacunación más cercano mediante un código QR que permite localizar los puntos de inmunización disponibles en la ciudad.

Gasman Zylbermann reiteró el llamado a la población a acudir a vacunarse y completar los esquemas correspondientes, al subrayar que la vacunación es la principal herramienta para prevenir complicaciones graves y muertes por sarampión.