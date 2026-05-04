Subsidiar y evitar gasolinazos o invertir en infraestructura y programas sociales: CEESP

Gobierno de México se encuentra en la disyuntiva en qué podría gastar los excedentes por crudo

Al sector empresarial le preocupa que el gobierno de México decida utilizar los recursos adicionales que obtenga por el alto precio del crudo, en programas poco productivos como los subsidios a la gasolina y evitar nuevos gasolinazos, y no que los destine a proyectos productivos de mediano y largo plazo, como los sectores de educación, salud o hasta la misma infraestructura que requiere el país.

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Y es que, al entregar los precriterios de política económica para 2027, el pasado 1 de abril, la Secretaría de Hacienda corrigió en el marco macroeconómico para 2026 el precio del petróleo de 54.9 dólares por barril a 77.3 dólares.

Pero con los problemas geopolíticos que se viven desde febrero anterior —la guerra de Israel y Estados Unidos con Irán—, el precio del barril mexicano se ubicó en la última semana de abril en 105.5 dólares por tonel y ya promedia los 74 dólares, superior a lo estimado para todo el año.

De ahí que el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) asevera que las decisiones económicas son complejas, sobre todo cuando se debe decidir entre dedicar más recursos a necesidades de sectores clave para el bienestar social, como mitigar el daño a la educación, la escasez de medicinas, la precaria situación de la seguridad pública, reactivar la inversión en infraestructura pública o mantener estables los precios de los combustibles.

En su análisis semanal, indica que la “fortuna de obtener ingresos públicos adicionales por el aumento de los precios internacionales del petróleo ofrece al Gobierno Federal la oportunidad de cumplir sus objetivos de gasto y consolidación fiscal.

Explica que, si el precio promedio del petróleo fuese de 90 dólares por barril, los ingresos adicionales para el sector público en 2026 alcanzarían aproximadamente 400 mil millones de pesos, respecto al precio aprobado en los Criterios 2026. Si el cálculo se hace con el ajuste de 77.3 dólares, el ingreso adicional sería de cerca de 150 mil millones de pesos.

Sin embargo, advierte que no todos estos recursos adicionales estarían disponibles para cubrir gasto público o ahorro, ya que las variables del marco macroeconómico han sufrido cambios en sus estimaciones.

Por lo que el CEESP considera que este excedente de ingresos por el mayor precio del crudo, que no es permanente, podría destinarse de manera transitoria a gastos de educación, salud, seguridad pública, bienestar social o inversión productiva, entre otros.

No obstante, insiste en que el gobierno ha decidido utilizarlos en parte para cumplir su compromiso de evitar aumentos en los precios de los combustibles y nuevos gasolinazos, postergando la inversión en sectores prioritarios.