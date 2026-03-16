Subsidio al diésel busca contener inflación ante alza mundial del petróleo

El gobierno federal activó un estímulo fiscal al diésel para reducir temporalmente el IEPS y amortiguar el impacto del aumento internacional del petróleo

El gobierno de México anunció un estímulo fiscal al diésel para contener la inflación frente al aumento mundial de los precios del petróleo, que entró en vigor el 14 de marzo de 2026, mediante una reducción de 35.2 por ciento en el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) aplicado a este combustible, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.

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La disminución del impuesto implicó una reducción aproximada de 2.5 pesos por litro en el precio del diésel. Autoridades federales explicaron que el objetivo consiste en evitar incrementos en los costos de transporte de mercancías, lo que podría trasladarse al precio de alimentos y otros bienes de consumo.

El diésel constituye un insumo estratégico para la economía nacional, ya que alimenta principalmente al transporte de carga, al transporte público y a la maquinaria agrícola e industrial. Un incremento en su precio suele impactar de manera directa en la cadena logística y en los costos de producción.

La Secretaría de Hacienda indicó que el estímulo fiscal estará vigente del 14 al 20 de marzo de 2026, aunque su continuidad dependerá del comportamiento de los precios internacionales del petróleo.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que el mecanismo consiste en ajustar temporalmente el IEPS para compensar las fluctuaciones del mercado energético. La mandataria reiteró que su gobierno busca mantener el precio de la gasolina regular por debajo de 24 pesos por litro.

La presidenta recordó que la política de evitar aumentos reales en el precio de las gasolinas comenzó durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se estableció el compromiso de que los combustibles sólo subirían conforme a la inflación.

Una crisis energética internacional puede beneficiar parcialmente a México por el aumento del precio del petróleo que exporta. Sin embargo, el efecto se reduce porque el país importa gran parte de los combustibles que consume y debe usar subsidios para evitar aumentos bruscos en los precios internos.

En términos generales, México obtiene ingresos petroleros mayores, pero enfrenta presiones inflacionarias y costos más altos en combustibles, lo que vuelve el balance económico más complejo que en los grandes exportadores netos de energía.

Sheinbaum señaló que el aumento del precio del crudo responde a la escalada del conflicto en Medio Oriente. En ese contexto, el petróleo superó los 100 dólares por barril después de haber permanecido cerca de 60 dólares antes del inicio de la crisis.

La tensión geopolítica redujo el flujo de crudo en el mercado internacional debido a restricciones en el tránsito petrolero por el estrecho de Ormuz, punto estratégico por el que circula una parte relevante del suministro energético mundial.

Aunque México produce cerca de 80 por ciento del combustible que consume, el país continúa vinculado a los precios internacionales del petróleo. Ante esa dependencia, el gobierno federal optó por aplicar un estímulo fiscal temporal para amortiguar el impacto de la volatilidad global en la economía nacional.