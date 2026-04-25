Suburbano AIFA-Buenavista: cuáles son las estaciones que entran en operación el 26 de abril | Foto: Cuartoscuro.com

El Suburbano AIFA-Buenavista inicia operaciones el 26 de abril. Conoce cuántas estaciones abren y cuáles son en este nuevo tramo clave

El próximo 26 de abril se llevará a cabo la inauguración del Tren Suburbano AIFA-Buenavista, un proyecto clave que conectará la Zona Metropolitana del Valle de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

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Estaciones principales del recorrido

El nuevo ramal contará con estaciones estratégicas como Buenavista, Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael, Lechería, Tultitlán y Cuautitlán, las cuales comenzarán a operar desde el fin de semana. Estas paradas permitirán una conexión más eficiente entre distintos puntos del Valle de México.

Además del trayecto principal, la ampliación desde Lechería contempla estaciones como Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prado Sur, Cajiga y Jaltocan, cubriendo una extensión de 23.7 kilómetros. Esto facilitará el acceso directo al aeropuerto desde múltiples zonas.

Horarios de operación

El servicio del tren operará con un horario amplio, de 5:00 a las 00:30 horas, lo que permitirá a los usuarios trasladarse cómodamente tanto en horarios laborales como en vuelos nocturnos o de madrugada.

Forma de pago y acceso

El acceso al Tren Suburbano se realizará mediante una tarjeta de prepago, la cual se podrá adquirir y recargar en taquillas o máquinas automáticas dentro de las estaciones. Será necesario validar la tarjeta al entrar y salir para calcular el costo del viaje.

Aunque aún no se han confirmado los precios oficiales del tramo completo AIFA-Buenavista, se estima que el costo estará entre $70 y $120 pesos. Este rango dependerá de la distancia recorrida.

Tarifas iniciales promocionales

Durante el primer mes de operación, se aplicarán tarifas base de $11.50 pesos para viajes cortos y $45 pesos para el recorrido completo entre Lechería y el AIFA. Posteriormente, estos precios podrían ajustarse.

Este nuevo sistema de transporte representa un avance importante en la infraestructura, ya que mejorará la conectividad hacia el AIFA y ofrecerá una alternativa rápida y accesible para miles de usuarios, consolidándose como una pieza clave de cara al Mundial 2026.