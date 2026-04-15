Suecia 1958: Brasil y Pelé ganan su primer Mundial; el inicio de la leyenda de O’ Rei

Con 17 años, Edson Arantes do Nascimento se proclamó el Campeón del Mundo más joven en un equipo que tenía de figuras a Vavá, Didí, Mario Lobo Zagallo y Garrincha

La sexta Copa del Mundo se volvió a realizar en Europa tras elegir a Suecia para la edición de 1958, luego de que cuatro años antes fue Suiza la anfitriona.

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Para este certamen, Alemania Federal llegaba como la vigente Selección Campeona del Mundo, por lo que buscaba el bicampeonato, aunque no lo pudo conseguir ya que se quedó en el camino.

La historia de este Mundial ya estaba destinada a iniciar la leyenda de la máxima figura del futbol moderno y que hasta la fecha se sigue considerando el mejor jugador de todos los tiempos: Pelé.

La elección de Suecia y el formato del Mundial

Si bien por reglamento de FIFA le tocaba a América del Sur albergar el torneo por el principio de alternancia, tal y como lo hizo Brasil en 1950 y luego Suiza en 1954, se dice que el organismo eligió a los suecos entre que tenían mejor infraestructura y que hubo presión de la delegación sueca durante el congreso efectuado en Río de Janeiro en el año de 1950.

Se puede decir que ya desde ahí fue una Copa del Mundo polémica, porque le tocaba al continente americano recibirla, aunque eso sucedió cuatro años después en Chile en 1962.

Para Suecia 1958, el torneo se disputó nuevamente con 16 selecciones. Además del Campeón Alemania Federal y la anfitriona Suecia, estuvieron Argentina, Austria, Brasil, Checoslovaquia, Escocia, Francia, Gales, Hungría, Inglaterra, Irlanda del Norte, México, Paraguay, Unión Soviética y Yugoslavia.

En este certamen debutaron tanto los norirlandeses, los galeses y los soviéticos, mientras que los argentinos retornaron al torneo luego de tres ediciones sin asistir en señal de protesta.

Por su parte, Suecia quería ganar su propio Mundial, por lo que hizo todo lo posible para ello, al grado de alcanzar la Final.

La participación de México en 1958

En cuanto a la Selección Mexicana, aquella Copa del Mundo que volvió a dirigir el español Manuel López Herranz, venía de quedarse en fase de grupos en Suiza 1954, por lo que el objetivo era al menos avanzar de ronda.

Una Selección en la que destacaban el arquero Antonio La Tota Carbajal, quien jugaba su tercer Mundial, el delantero Raúl Cárdenas, el defensa José Antonio Roca o el también atacante Salvador Chava Reyes aunque aún era muy joven.

Sin embargo, las intenciones de este combinado nacional también fueron muy largas con relación al talento que mostraron en el terreno de juego.

México fue ubicado en el Grupo 3 el cual fue durísimo porque estaba completado por el local Suecia, la subcampeona del Mundo Hungría, más el debutante Gales.

En su primer juego el cual fue ante el país anfitrión, cayó goleado 3-0, posteriormente, logró sacar un empate ante Gales 1-1 con anotación de Jaime Belmonte.

Sin embargo, ante Hungría fue aplastado 4-0 por lo que quedó en el último lugar del sector con solamente un punto ganado y una diferencia de goles de -7.

De tal forma que en esa su cuarta participación en una Copa del Mundo tras haber jugado en Uruguay 1930, Brasil 1950 y Suiza 1954, se volvió a quedar en fase de grupos y/o primera fase.

El primer título de Brasil y de Pelé; el inicio de la leyenda

Si hay algo que marcó para siempre a esta Copa del Mundo, fue que Brasil consiguió su primero de cinco títulos hasta el momento que lo tienen como el máximo ganador de la justa. Pero también, que lo hizo con el nacimiento de una leyenda.

Edson Arantes do Nascimiento, mejor y para siempre conocido como Pelé, llegó a esa Copa del Mundo con apenas 17 años, tras haber nacido el 23 de octubre de 1940 y el Mundial se llevó a cabo a mediados de 1958, del 8 al 28 de junio.

Aquel equipo, dirigido por Vicente Ítalo Feola, ya sabía que Pelé iba a ser una súpero estrella pero el mundo estaba por darse cuenta, porque no se puede dejar de precisar que era prácticamente un niño; este equipo brasileño, estaba sustentado en gente como Mario Lobo Zagallo, Mané Garrincha, Didí Peireira, Hilderaldo Bellini, Edvaldo Vavá solo por mencionar a algunos.

De hecho, Edson Arantes ni siquiera comenzó el Mundial como titular, por una lesión que puso en tela de juicio su participación en el certamen. Sin embargo, fue a partir los cuartos de final que dejó al planeta con la boca abierta.

Anotó el gol para el triunfo ante Gales 1-0 y se convirtió en el jugador más joven de la historia en anotar en un Mundial; el semifinales Brasil fue contra la poderosa Francia, que era seria candidata al título con el mega goleador Just Fontaine, una de las figuras de ese torneo.

Pero el futbol ya tenía reservado un lugar sumamente especial para Pelé porque en ese juego se destapó con un Hat-Trick, algo inaudito para un jovencito de tan corta edad, Vavá y Didí completaron el 5-2 contra los galos que fueron claramente superados.

La Final fue ante un Brasil que había demostrado pura potencia, calidad y estirpe de campeón, frente al anfitrión Suecia, que también había tenido un gran camino para llegar al juego por el título.

Se esperaba un juego parejo, disputado y hasta ríspido, como debe ser en una Final por el título del Mundial, pero la calidad de Brasil fue demasiada: Pelé clavó doblete, Vavá se despachó con otro y Mario Lobo Zagallo anotó un tanto más.

El resultado final fue 5-2 a favor de Brasil sobre Suecia en partido disputado en la ciudad de Solna, con lo que la Verdeamarela por fin consiguió su primera Copa del Mundo, ocho años después del traumatizante Maracanazo sufrido ante Uruguay.

Así comenzó la gloria de Brasil en Mundiales y quizá lo más importante, el verdadero nacimiento de un fuera de serie, del jugador más importante de todos los tiempos quien siempre fue respetado, valorado y amado en prácticamente todo el planeta, pero que aquel año, apenas era un niño de 17 años; un Pelé que ya había deslumbrado, pero eso apenas fue el principio de un brillo que ni siquiera jugadores como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, han podido igualar en nuestros días, con todo y que ambos también son “extraterrestres” del futbol.

O’ Rei había nacido y si bien ya había tocado el cielo con este título mundial, lo que le venía a continuación en su vida ni siquiera el mejor guionista o director de cine, lo pudo haber escrito tal cual lo hizo él en las canchas del planeta.