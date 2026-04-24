Se identificaron 9 personas físicas y 14 morales vinculadas a una red relacionada con el Cártel del Pacífico y la Nueva Familia Michoacana

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) llevó a cabo el análisis financiero, fiscal y corporativo de 23 sujetos señalados por autoridades de Estados Unidos, identificando el uso de estructuras empresariales en los sectores logístico, comercial y de transporte, que presuntamente facilitan la adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos. Asimismo, “se detectaron transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas consideradas de riesgo, vinculadas con estas actividades”.

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Ello, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 23 sujetos (9 personas físicas y 14 personas morales) de una red vinculada con el Cártel del Pacífico y la Nueva Familia Michoacana, por su presunta participación en actividades relacionadas con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas.

La Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y, al mismo tiempo, “incorporó a diversos sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas, con el fin de impedirles el uso del sistema financiero mexicano“.

La UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, afirmó que las acciones emprendidas, tanto a nivel internacional como nacional, “fortalecen el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero y contribuyen al cierre de espacios utilizados para la dispersión de recursos ilícitos mediante estructuras corporativas“.

En este sentido, Hacienda sostuvo que continúa fortaleciendo la coordinación con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI), a fin de prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada.

En este tenor, cabe señalar que la UIF ha atendido los señalamientos de la OFAC al menos en seis ocasiones, desde noviembre del año pasado, cuando se empezaron a intensificar las acciones en contra de las células del crimen organizado.