Sultanes de Monterrey vs. San Francisco Giants: inicia la serie de exhibición con la visita del equipo mexicano al Oracle Park

Los Sultanes de Monterrey están listos para una travesía que trascenderá lo deportivo cuando se enfrenten ante los San Francisco Giants. El aroma a grama recién cortada y el eco de la pelota golpeada por los maderos marcarán el ritmo de la novena regiomontana en su histórica visita al Oracle Park para medirse ante The Orange and Black en una serie de pretemporada que promete ser un puente cultural más grande que el Golden Gate entre dos naciones apasionadas por el béisbol.

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Este lunes 23 y martes 24 de marzo, San Francisco, California, será testigo de un nuevo capítulo entre un equipo de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) y un rival de Grandes Ligas. El escenario para este encuentro, el emblemático Oracle Park, luce renovado tras un periodo de trabajos intensos durante el Spring Training.

La institución de la Bahía trabajó a marchas forzadas no solo en la remodelación del terreno de juego para garantizar un desempeño óptimo, sino también en una nueva fachada que recibirá a miles de fanáticos desde la Sultana del Norte para este encuentro. La expectativa es alta, pues se estima una asistencia global de entre 25 mil y 30 mil aficionados, entre quienes han viajado directamente desde la capital de Nuevo León para arropar a su equipo en territorio estadounidense.

Para San Francisco, este duelo no es un compromiso más en el calendario. La organización ha diseñado una camisola exclusiva que estrenará durante estos dos encuentros, portando con orgullo el nombre de “Gigantes” en español sobre el pecho. Este gesto busca fortalecer el vínculo con la comunidad latina del área de la Bahía, cuya identidad está profundamente ligada a sus raíces mexicanas.

Es, en esencia, una celebración binacional que servirá para dar la mano a los latinos en medio de un oscuro panorama por las medidas del gobierno de Donald Trump contra esta comunidad, y será la antesala perfecta para el MLB Opening Day, donde los Giants iniciarán su campaña oficial en casa contra los New York Yankees.

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Sultanes visita a @SFGiants 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/1bqqrRBl0C — Sultanes de Monterrey (@SultanesOficial) March 11, 2026

El desafío para los regiomontanos es mayúsculo. Los Giants, bajo el mando del debutante Tony Vitello —quien hace una transición inédita desde la Universidad de Tennessee al profesionalismo—, buscan redimirse tras una gris temporada 2025 de 81-81. Con la incorporación de veteranos como Harrison Bader y Tyler Mahle, la novena californiana aspira a regresar a la postemporada.

Además, los Sultanes tendrán que descifrar el talento de figuras como Luis Arráez y José Buttó, quienes llegan con el prestigio de haberse coronado recientemente con Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Precisamente estos dos peloteros fueron parte fundamental del campeonato que La Vinotinto selló en el magno evento del Rey de los Deportes, al vencer al conjunto de Estados Unidos con todo y sus grandes estrellas.

La historia de Sultanes en estadios de la Gran Carpa tiene capítulos de aprendizaje y perseverancia. Fundado en 1939, el club cuenta con más de 85 años de tradición y experiencias previas en recintos como el Chase Field, donde enfrentaron a los Arizona Diamondbacks en 2008 y 2011 con saldos adversos de 4-9 y 4-11 respectivamente. Más recientemente, en marzo de 2025, recibieron en casa a los Boston Red Sox en una serie donde los estadounidenses impusieron condiciones con pizarras de 10-1 y 12-8.

A pesar de las estadísticas históricas, la memoria colectiva del aficionado regiomontano guarda con cariño las visitas de escuadras ligamayoristas a suelo mexicano, como aquel triunfo de los Atlanta Braves sobre Minnesota Twins en 1993, o la icónica tarde de 1991 cuando Fernando Valenzuela y los Dodgers de Tom Lasorda pisaron Monterrey.

Hoy, los Sultanes buscan escribir una nueva página de gloria y dejar una imagen imponente en el Oracle Park, para demostrar que el béisbol mexicano tiene el temple necesario para competir en los escenarios más exigentes del mundo. Más allá del resultado, el duelo apunta a ser una auténtica fiesta binacional que combinará espectáculo, cultura y deporte.