Suman 23 mil 923 trabajadores formales gracias a plataformas digitales: ManpowerGroup

Aún no se observa el impulso que se esperaba para estas fechas por el Mundial de Fútbol

Gracias a la incorporación de trabajadores de plataformas digitales, el empleo formal aumentó en 23 mil 923 puestos registrados en el país durante el mes de abril de este año, cifra que mantiene el ritmo de creación de empleo en números positivos por tres meses consecutivos, señaló la firma ManpowerGroup.

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De acuerdo con un seguimiento a los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la creación de empleo en lo que va del año es de 231 mil 527 empleos formales, 52 mil puestos más en comparación con los 179 mil mismo periodo de 2025.

Sin embargo, observó que a la fecha no se están observando las expectativas de impulso que atraería el Mundial de Fútbol, “lo que nos falta es apenas un mes y no hemos empezado a ver precisamente en el sector formal ese incremento en la contratación producto del mundial”, comentó Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica.

La empresa de capital humano observó que en materia de empleo, la cifra del mes de abril de este año es superior a la de abril de 2025, cuando se reportó la pérdida de 47 mil 442 puestos de trabajo.

Se indicó que la mayoría de los puestos generados, esto es 25 mil, fueron puestos permanentes, pero se perdieron poco más de mil empleos eventuales.

“Excluyendo a los trabajadores de plataforma, en abril se crearon 19 mil 964 empleos formales. Esta cifra elevó el acumulado de puestos de trabajo a 278 mil 569 para el cuatrimestre trimestre del año.

“Respecto a los trabajadores de plataforma que alcanzaron el umbral de ingreso mensual, el IMSS reportó que llegó a 159 mil 479 trabajadores en abril, con una diferencia positiva de 3 mil 959 respecto a los 155 mil trabajadores de plataformas de marzo, señaló.

Al respecto, el directivo de ManpowerGroup señaló que si bien pues estamos viendo que hay un número importante de gente que están entrando a cotizar, “el efecto que está distorsionando precisamente la métrica tiene que ver con los trabajadores de plataformas. Este año también hemos tenido un par de picos positivos y negativos generados precisamente por los trabajadores de plataforma”, detalló.

De acuerdo con la encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup para el segundo trimestre, abril a junio, el 53% de los empleadores nacionales planea aumentar su fuerza laboral; de manera adicional, el 33% mantendrá sus plantillas sin cambios, y solo el 12% anticipa reducirlas.

En ese periodo, el sector de Construcción y Bienes Raíces lidera las Tendencias Netas de Empleo con un 53%; le siguen de cerca Finanzas y Seguros con 48% y Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos con 43 por ciento.

Mientras Hotelería y Turismo completa el panorama positivo con un 32%, lo que subraya una demanda laboral en aumento a lo largo de diversas industrias.

El Director General de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica, señaló que las expectativas apuntan a un entorno favorable para la creación de empleos formales, y se espera que al cierre de 2026 se generarían entre 150 y 250 mil empleos formales.