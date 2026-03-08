Suman ya 629 connacionales evacuados de Medio Oriente ante tensión regional

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que hasta el momento han sido evacuadas 629 personas mexicanas desde distintos países de Medio Oriente, en el contexto de la situación de seguridad en la región, que ha provocado restricciones en los espacios aéreos y dificultades para la movilidad internacional.

La dependencia precisó que los connacionales han salido desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar. La mayoría de las evacuaciones de mexicanos se efectuó por rutas terrestres hacia países cercanos donde el espacio aéreo permanece abierto, lo que ha permitido continuar con los traslados hacia destinos seguros.

Autoridades consulares explicaron que la reapertura de espacios aéreos se determina de manera gradual por cada país, con base en evaluaciones de seguridad internas. Esta situación ha permitido que algunas aerolíneas internacionales retomen operaciones comerciales, aunque varios aeropuertos aún operan de manera intermitente.

Ante este panorama, la cancillería mexicana recomendó a las personas que cuentan con reservaciones de vuelo contactar directamente a las aerolíneas o a las agencias de viaje correspondientes para confirmar horarios y condiciones de salida, debido a los ajustes constantes en las operaciones aeroportuarias.

La SRE también informó que, debido a las condiciones de seguridad en Irán, la Embajada de México en Irán trasladará temporalmente sus operaciones diplomáticas a partir del lunes hacia Azerbaiyán. La atención consular se ofrecerá desde esa sede con el apoyo de la representación diplomática mexicana en Bakú.

El resto de las embajadas de México en Medio Oriente continúan operando en alerta permanente y mantienen comunicación directa con las autoridades locales y con la comunidad mexicana en la región. El objetivo es ofrecer asistencia consular y orientar a quienes buscan abandonar la zona de conflicto hacia las rutas terrestres más seguras.

Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha reportado personas mexicanas lesionadas o que hayan sufrido daños en su integridad física como consecuencia de la situación regional en Medio Oriente. Las autoridades reiteraron el llamado a evitar viajes a los países involucrados mientras persistan las condiciones de riesgo.

La cancillería mexicana reconoció el trabajo del personal diplomático y consular en Medio Oriente, al destacar el profesionalismo con el que han atendido las solicitudes de apoyo de la comunidad mexicana, particularmente en la coordinación de evacuaciones y en la asistencia directa a connacionales.