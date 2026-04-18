Descubre cuándo ver Supernova: Génesis, horarios oficiales, cartelera completa y todos los detalles del evento viral de peleas entre influencers

La Arena CDMX reabrirá sus puertas para recibir el segundo capítulo de Supernova: Génesis, un espectáculo que se ha vuelto viral al reunir a las figuras más populares de redes sociales en combates dentro del cuadrilátero.

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La gran protagonista será Alana Flores, quien regresa para protagonizar la pelea estelar frente a la argentina Flor Vigna, en un combate que promete encender a los fanáticos.

Aparten su calendario 🗓️



Este será el itinerario de la Fight Week ☝🏻



Nos vemos en nuestras redes oficiales 👊🏻#SupernovaGenesis pic.twitter.com/Pb7gMDawtZ — Supernova: Genesis (@supernovaboxing) April 14, 2026

Tras el éxito de su primera edición, el evento vuelve con una cartelera cargada de influencers destacados, quienes buscarán ofrecer un show lleno de adrenalina y entretenimiento para el público.

Cartelera completa de Supernova: Génesis

Además de la pelea principal, la función contará con combates como Mario Bautista vs Aaron Mercury, Milica vs Ari Geli, El Abrahaham vs Nando, Lupita Villalobos vs Kim Shantal y Lonche de Huevito vs Willito, conformando una noche llena de acción.

El evento no solo tendrá peleas, también contará con la presencia de artistas como Carín León, Ozuna, así como creadores de contenido y comediantes que complementarán la experiencia.

Simplemente una cartelera espectacular 🤩



Comenta cuál es la pelea que más te emociona ✍🏻



Nos vemos este 26 de abril 🔥#SupernovaGenesis pic.twitter.com/cHyLEedxXL — Supernova: Genesis (@supernovaboxing) April 9, 2026

Fecha, horario y dónde ver el evento

Supernova: Génesis se llevará a cabo el domingo 24 de abril de 2026, a partir de las 17:00 horas (tiempo del centro de México), y podrá disfrutarse en exclusiva a través de Netflix mediante streaming.

Este evento se consolida como una de las propuestas más innovadoras al combinar boxeo, música y cultura digital, reuniendo a millones de seguidores y posicionándose como uno de los shows más esperados del año en México.