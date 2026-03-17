Operativos en colonias de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo derivaron en la suspensión de cinco hoteles por incumplir la normativa

La supervisión a hoteles de paso en la Ciudad de México busca garantizar que operen conforme a la ley, cuenten con protocolos de actuación y evitar que se conviertan en espacios donde se cometan delitos o se ponga en riesgo a las personas, especialmente a mujeres expuestas a violencia o trata, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

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“Lo que se revisó es que los hoteles garanticen que estén trabajando legalmente y que cuenten con todos los protocolos de actuación. El registro busca evitar que ahí se cometan delitos y que se ponga en riesgo a las mujeres, sobre todo por riesgos de trata y distintas violencias de género“, explicó.

La mandataria informó que, como resultado de las visitas de inspección realizadas los días 12 y 13 de marzo en colonias de las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, cinco hoteles fueron suspendidos por incumplir con las disposiciones establecidas.

En los operativos participaron la Secretaría de Gobierno, el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dependencias encargadas de realizar las revisiones y hacer cumplir la normativa aplicable.

Brugada Molina señaló que estas acciones se realizan en el marco de las modificaciones a la legislación en materia de establecimientos mercantiles impulsadas por el gobierno capitalino, con el objetivo de reforzar la supervisión de los espacios de hospedaje y prevenir situaciones de riesgo.

Indicó que las inspecciones buscan verificar que los hoteles operen dentro de la legalidad y cuenten con mecanismos de registro y control que permitan evitar que estos lugares sean utilizados para la comisión de delitos.

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Por lo anterior, advirtió que este tipo de revisiones continuarán como parte de las acciones para garantizar condiciones seguras en los establecimientos de hospedaje y prevenir delitos vinculados con violencia de género y trata de personas.