La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y sus medidas asociadas a partir de las 19:00 horas de este miércoles, por lo que el Programa Hoy No Circula operará de manera habitual este jueves.

En el reporte de las 20:00 horas, informó que la decisión se tomó con base en la información más reciente de los modelos de pronóstico meteorológico, que indican que el sistema anticiclónico que afectó al centro del país desde el inicio de la semana perderá intensidad durante el día de mañana. A ello se suma la cercanía del Frente Frío número 40, lo que permitirá mayor ingreso de humedad, presencia de viento del norte y un descenso en las temperaturas.

Estas condiciones favorecerán una mayor ventilación en la atmósfera y la dispersión de los contaminantes, por lo que se prevé que las concentraciones máximas de ozono se mantengan por debajo de los valores establecidos para activar una contingencia ambiental.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis, junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México, indicó que continuará atenta a la evolución de la calidad del aire y a las condiciones meteorológicas.