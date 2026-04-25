La presidenta respondió al embajador y afirmó que la inversión exige condiciones sin corrupción en ambos países, reencuadrando el debate bilateral

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a declaraciones del embajador Ronald Johnson y afirmó que la atracción de inversiones exige entornos libres de corrupción tanto en México como en Estados Unidos, lo que introdujo una exigencia recíproca en la relación bilateral.

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El posicionamiento ocurrió tras señalamientos del diplomático estadounidense sobre condiciones internas en México, en un contexto de revisión de flujos de inversión extranjera y del marco de confianza jurídica que impacta decisiones empresariales en ambos países.

“También en Estados Unidos debe existir un entorno libre de corrupción para atraer inversiones”, declaró Claudia Sheinbaum, al responder de forma directa a los comentarios del embajador y establecer una condición equivalente en el discurso institucional.

El intercambio se inscribe en la agenda económica bilateral, donde México busca mantener su posición como socio estratégico bajo el marco del T-MEC, mientras Estados Unidos ha señalado preocupaciones sobre certeza regulatoria y transparencia.

La presidenta sostuvo que México mantiene acciones para fortalecer el Estado de derecho y que la confianza de inversionistas depende de condiciones estructurales en ambos lados de la frontera, lo que coloca la discusión en un plano compartido.

El señalamiento introduce un ajuste en la narrativa oficial, al trasladar parte de la responsabilidad hacia Estados Unidos en materia de integridad institucional, lo que puede incidir en futuras declaraciones diplomáticas y en el tono de la cooperación económica.